纏花工藝帶上奧運賽場 她與成員們耗時半年完成「光榮任務」

兩枚胸針分別代表加油及不屈不撓精神。（記者李文德攝）

2024/07/29 11:18

〔記者李文德／雲林報導〕2024巴黎奧運隆重登場，除了開幕演出令人難忘，各國隊伍進場運動服裝，也是大家熱議的焦點。不過您知道嗎？我國中華隊服裝胸前的2枚胸針，可是出自雲林纏花工藝師林佩瑩及雲林縣纏花藝術文創發展協會成員所製造。林佩瑩表示，希望除了帶給中華健兒們力量，也盼將台灣工藝躍上國際，讓世界看見。

纏花又稱「春仔花」，是台灣生活文化中重要的傳統工藝之一，林佩瑩從事纏花工藝20多年，致力於復興纏花工藝，甚至更與有志一同的朋友創立雲林縣纏花藝術文創發展協會，彼此精進工藝，更不吝於授課傳授，讓更多喜愛此項工藝的民眾投身。2020年林佩瑩更獲台灣工藝研究發展研究中心主辦「臺灣工藝之家」傑出工藝家認證。

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今年她受到奧運台灣代表隊設計師周裕穎之邀，參與進場制服配件工作，與協會近20位成員們耗時近半年，完成400枚梅花、油菜花纏花胸針。林佩瑩表示，梅花象徵著堅毅不拔，凸顯出不屈不撓的精神，油菜花花語有「加油鼓勵、無私奉獻」之意，更是台灣常見的植物，也代表著台灣全體民眾，向中華健兒加油打意之意。

林佩瑩說，周裕穎邀請她時，希望進場運動服不僅是套運動服，還需要融合文化特色，彼此不斷討論、修正，花費2個多禮拜前前後後的校對，才將2種胸針樣貌定型。她笑著說，為了這次奧運配件，協會成員們與她下足功夫與工夫，終於克服「纏花圓弧留洞」與「小花難纏」的問題，看見成品後眾人無不驚艷，一切努力都是值得的。

此次參與的近20位協會成員，都是十分老練的纏花能手，他們邊做邊分享「這次是最難但最有成就的任務」。李姓藝師笑著說，每朵花要花2至3天完成，但得經過一番嚴謹考核才能過關，每次拿給林佩瑩老師或負責品管的同仁看都會很緊張，但凡有小缺漏就得重新來過，讓人又愛又恨。負責品管的魏姓藝師表示，不管是自己做或者品質看管，坦白說「壓力山大」，不想讓同仁們辛苦白費，但又心想這是為了國際賽事，有小問題就得狠下心發回重做。

林佩瑩表示，參與奧運進場服裝工作是她人生第一次，有重大的使命感希望將台灣傳統工藝躍上國際讓更多人看見，不過她只是這次參與配件的其中一員，功不可沒的還有協會的成員們，希望大家也不妨給予肯定，讓這些默默付出的藝師們有最大的鼓勵。

林佩瑩與協會成員們共同努力，完成奧運進場運動服400枚春仔花胸針。（記者李文德攝）

協會纏花藝師們耗時半年，卯足全力完成中華隊奧運進場運動服配件。（記者李文德攝）

林佩瑩與近20位協會成員們，耗時近半年完成400枚胸針。（記者李文德攝）

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