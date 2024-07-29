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雲林草嶺道路受重創 搶通估需一週

搶修人員持續加強清理古坑草嶺各道路傾倒的樹木及滑落土石。（記者黃淑莉攝）

搶修人員持續加強清理古坑草嶺各道路傾倒的樹木及滑落土石。（記者黃淑莉攝）

2024/07/29 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風造成雲林山區多處因土石滑落、樹木傾倒未修復，草嶺村昨天停班停課，縣府加派開口契約廠商進駐協助，希望能在一週內搶通所有交通要道，電力部分昨天已全部復電。古坑鄉長林慧如表示，山區道路搶通復原還要一段時間，建議遊客最近一週先不要上山。

加派廠商協助復建

雲林縣長張麗善昨天會同古坑鄉長林慧如、交通工務局長汪令堯、台電雲林區處長龔良智等人上山勘災，由草嶺村長陳兵通陪同到縣道一四九甲、一四九乙等多處主要道路現勘，多處路段仍滿目瘡痍，隨處可見滑落的土石坍方，只有緊急清理維持單向通車。

陳兵通說，這次草嶺雨量實在太驚人，而且連下多日，邊坡土石不堪連續大雨沖刷滑落路面，感謝交工局及公所協助很快搶通或單向通車。

林慧如指出，這次凱米颱風重創草嶺，感謝村長、草嶺村民及縣府與開口廠商盡力搶通，後續復原、復建還需要縣府、中央協助，大家一起努力儘速重建家園。

張麗善說，這幾天會有更多開口契約廠商進駐，加速路樹傾倒、土石流的清理，在一週內儘速搶通所有的交通要道與道路。

張麗善說，這次災情經驗發現山區必須有些溝渠才能夠排水，這部分地方、中央應該共同合作，希望中央能夠挹注經費，並聽取地方公所、在地村民的意見，進行通盤檢討及詳細檢視，提出遠程長治久安的規劃設計，避免災情再次發生。

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