斗六新興宮火警 凌霄寶殿神像燒毀

斗六新興宮三樓凌霄寶殿殿內供奉的神尊、寶器全都付之一炬。（記者黃淑莉攝）

2024/07/29 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕已二百多年的斗六市媽祖廟「新興宮」昨天發生火警，三樓供奉玉皇大帝等神尊的凌霄寶殿起火燃燒，火勢猛烈、大量濃煙竄天，幸及時撲滅未波及到正殿及偏殿，也沒有人員傷亡，不過三樓廿多尊神像及寶器都付之一炬，各地信徒及友宮得知後，紛紛在新興宮粉專留言關切。

新興宮總幹事劉宗穎指出，昨天上午九點多有信徒路過時發現廟的三樓冒出濃煙，除打一一九外，也衝進廟通知，廟方人員前往查看試圖滅火，但火勢實在太大，幸消防局多輛消防車、數十名消防人員灌救，及神明保祐，沒有延燒到正殿及其他偏殿，起火原因疑電線走火。

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劉宗穎表示，三樓為凌霄寶殿供奉玉皇大帝、南斗星君、北斗星君，殿內裝潢都是木製易燃物，火勢猛烈，殿內廿多尊神像及各式寶器全都燒毀。

火災發生時在現場志工心有餘悸說，早上還有人上去拜拜，突然聽到三樓凌霄寶殿起火，她走到外面查看都是濃煙，心中一直默念祈求媽祖保祐平安無事。

斗六市長林聖爵得知新興宮火災第一時間也趕到現場了解，因為滅火三樓殿內有積水，林聖爵交待公所工務課送三部抽水機協助抽水，以免積水滲透到二樓供奉媽祖的正殿，他也指出，經過這次事件，寺廟防災要做總體檢，包括線路是否老舊、易燃物擺放位置等都要注意。

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