《雲林》剷銀合歡雜木 打造北港溪親水園區

第五河川局剷除北港溪三公里河畔雜木，要打造北港溪第二個親水環境。 （記者詹士弘攝）

2023/05/12 05:30

高灘地長滿外來種植物 五河局整治兼顧休閒、防洪 趕汛期前完工

〔記者詹士弘／雲林報導〕朝天宮後花園北港溪魅力河川公園，擁有天空之橋及百年復興斷橋等景點，但兩側河畔雜木亂長，遮掩美景，第五河川局動工剷除長達三公里的銀合歡雜林，希望打造北港溪第二個河畔大草原。

擁牛墟、女兒橋、復興斷橋等景點

北港溪藉由魅力河川環境營造工程，打造成朝天宮週邊休憩運動與觀光熱點，不論是北港牛墟、女兒橋、天空之橋及百年復興斷橋，都是民眾拍照打卡熱點；河床區一片綠油油大草原，則是民眾散步遛狗、孩童追逐風箏的好去處，更與北港牛墟、水道頭園區連結成雲林最大的親水園區。

立委蘇治芬指出，北港溪孕育古笨港文化，是北港的母親河，但現有高灘地長滿外來種銀合歡及雜木，破壞河川景致、阻擋視野，也讓景點失去顏色，目前眾人關注的百年復興鐵橋整修工程已動工，將重新接通雲嘉間斷橋，連結北港及嘉義新港板頭厝景點，可預期未來風景會更美，周邊環境不能不跟著改善。

整治範圍長三公里、面積約七公頃

蘇治芬說，第五河川局展開「北港溪高灘地高莖雜木剷除及環境整理」工程，將清理銀合歡等雜木林，打開河川視野，讓北港溪重新露臉，營造北港溪畔第二個親水環境。

五河局副局長陳世峰表示，此次整治的河岸範圍，從北港鐵橋周遭至下游媽祖大橋，長約三公里，將整理面積約七公頃的高灘地，清除河床上的高莖植物銀合歡及雜木後，可增加北港溪通洪斷面，讓水流更暢通，五河局也會在觀光大橋周邊進行植草美化養護，完成後可兼顧休閒及防洪功能，建構友善水環境，希望整體工程能在汛期前完工。

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