雲縣萡子寮漁港防潮牆迎戰天文大潮 在地民眾讚「很有感」

今迎來天文大潮，萡子寮漁港防潮牆發揮功用有效阻擋海水，居民大讚「很有感」。（記者李文德攝）

2024/09/19 14:39

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣萡子寮漁港去年8、9月出現近20年來最嚴重的海水倒灌，縣府為避免慘況重演，獲漁業署補助進行漁港防潮牆應急工程，將防潮牆提高至3公尺高。今至後天適逢天文大潮，「首度應戰」，發揮功效極佳。當地民眾讚「很有感」。不過目前漁港尚有2處漁港出入口活動閘門及路面滲出海水，地方盼能夠盡速解決。縣府水利處表，將在年底前完成。

去年8、9月萡子寮漁港先後受到卡努颱風帶來的西南氣流、天文大潮及超級藍月影響下，發生嚴重海水倒灌淹沒港區。當時水利處監測到最高潮位2.59公尺，但防潮牆僅有1.9至2.2公尺不等。

縣府今年5月起進行漁港防潮牆應急工程，將分布在漁港東、南、北側防潮牆提高至3公尺，全長約1公里，於上月完工。今起3天逢天文大潮，依據潮汐預報，潮位將達2.1至2.23公尺，更是防潮牆完成後首度迎戰天文大潮。

今中午11點39分迎來天文大潮最高潮位，海水迅速淹沒過漁港堤岸，但所幸被防潮牆及時阻擋，並未讓大量海水淹至道路上。在地民眾長舒一口氣，開心地說「總算不會淹了」，回想去年一度淹到第一道防線的福安橋，現仍心存餘悸，對於防潮牆完工發揮作用很有感。

不過民眾指出，好可以再更好，現在還有防水檔板設置的部分就坐落在漁港的出入口，雖然只有些微海水從縫隙流出，加上道路上部分海水從路面竄起，希望相關單位能夠盡速解決。

縣府水利處水利工程科長羅士閔表示，今測得最高潮位為2.07公尺，防潮牆發揮有效阻擋作用，至於民眾所反映設置防水檔板之處共有2個，正在進行活動閘門施工，將在年底前完工，並且針對路面滲出海水部分一並解決。

雲林縣萡子寮漁港尚有2處漁港出入口的活動閘門正在施工中，先以防水檔板阻擋海水，縣府水利處表示在年底前完成。（記者李文德攝）

雲林縣萡子寮漁港防潮牆周邊路面滲出海水，縣府水利處表示，將於年底前完成改善。（記者李文德攝）

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