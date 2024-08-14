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白米沾白粉有「添加物」？ 米穀公會前理事長：碾米精進現已不存在

吳源昌強調現在白米加工技術精進，已完全不存在加入白粉等添加物，出現的些微粉末是出自於白米。（記者李文德攝）

吳源昌強調現在白米加工技術精進，已完全不存在加入白粉等添加物，出現的些微粉末是出自於白米。（記者李文德攝）

2024/08/14 17:22

〔記者李文德／雲林報導〕林口長庚醫院資深護理師譚敦慈近日在節目中教民眾該如何選米、洗米，其中提及手上沾有很多白粉，可能代表該品牌的米有添加物，不建議回購。全國米穀商業公會前理事長吳源昌則澄清，添加白粉已是40年前為增加糯米賣相所為，現碾米設備精進，已完全不存在添加白粉情形，消費者們可安心購買。

吳源昌表示，台灣白米加工業歷史悠久，大約40年前由於當時糯米育種尚未穩定，同批收成糯米，會出現部分較透明的米粒，而部分加工業者可能會加入食用石灰來增加賣相。不過隨著稻米品種改良場育種制度建立，還有色彩選別機導入後，此種舊有加工方式早已被淘汰，完全不存在。

吳源昌強調，現在台灣米生產和加工技術已達世界領先水平，也保障消費者的健康與安全。不僅符合國家食品安全標準，現今市面上的白米「不會有任何添加粉類物質」，即便現在市售米出現少量粉末，也是出自稻米本身。

此外，吳源昌更對於國人選購白米遇到的問題釋疑。他說以市售白米中會發現透明、有的則是混有不透明的白米，常被誤認為是混充，但其實這些都是同一批米，會出現這樣「白粉質粒」的米，是因氣溫所致，但對米的口感、營養都不受影響，大家可以放心。

吳源昌也說，現在市售一般白米每公斤40元，品種米60元，雖價差20元，不過每餐以60至70克食用量計算，平均一餐相差1.5元，所以買米價格不用太計較，品質優先才重要。

現在白米加工技術精進，也有洗米機出動幫白米「洗澡」。（記者李文德攝）

現在白米加工技術精進，也有洗米機出動幫白米「洗澡」。（記者李文德攝）

市售白米中出現不透明的白米，此為「白粉質粒」的米，是因氣溫所致，但對米的口感、營養都不受影響。 （記者李文德攝）

市售白米中出現不透明的白米，此為「白粉質粒」的米，是因氣溫所致，但對米的口感、營養都不受影響。 （記者李文德攝）

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