守護斗六文旦 雲警布下天羅地網

斗六文旦已進入成熟期，下週起即有果農會陸續採收，斗六警方將從8月16日啟動護柚專案。（記者黃淑莉攝）

2024/08/14 11:51

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林「綠寶石」斗六文旦即已進入成熟階段，下週即進入採收期，斗六警分局8月16日起展開「護柚專案」，針對文旦種植規劃7條巡邏路線，並設置34組124鏡頭的監視系統；文旦農指出，今年斗六文旦雖在凱米颱風是有微量落果，收成量影響不大，但品質跟往年差不多，下週就會有農民開始採收。

根據縣府農業處統計，雲林文旦種植面積約250多公頃，以斗六最多，其次古坑、斗南，年產量約5000多公噸。

文旦農朱清輝指出，凱米颱風強風造成文旦落果，幸好情況不嚴重，不過因風大果實搖晃擦撞到葉子、樹枝，有部分外皮有褐色擦痕，另雖大雨果園有積水，但多在1、2小時即退去，不影響品質。

朱清輝表示，斗六地區文旦最適合採收期在白露前1、2週，今年中秋是9月17日，白露則在9月7日，採收後還要整理、選果、包裝、出貨，加上這幾年採收工人不好找，所以多數果農會在下週開始採收，他去年就跟工人敲定好時間8月24、25日採收。

斗六分局邀請轄內議員、里長、文旦產銷班開會，為讓農民的心血受到保障，文旦採收前規劃護柚專案，今年以白露為界分成2階段，第一階段8月16日8點至9月9日8點，加強果園重點巡邏。

斗六分局長黃念生表示，針對護柚專案除規劃7條巡邏路線，並調整監視系統共34組124鏡頭強化安全維護，也呼籲柚農們若在果園或倉庫附近發現可疑人車出沒，務必提高警覺，可撥打110或派出所電話通報警方。

第二階段9月9日8點至9月18日8點止，著重貯存文旦周邊巡邏，除了投入分局警力，警察局刑警大隊及直屬隊也會以複式巡邏方式協助護柚專案之安全維護。

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