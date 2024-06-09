政治受難家屬黃春蘭親揭受迫害經歷 痛批國民政府「可惡可恨」

黃春蘭今到北港舉辦新書發表會，並將人生經歷受威權體制迫害，一一向民眾講述。（記者李文德攝）

2024/06/09 17:21

〔記者李文德／雲林報導〕《黃春蘭的逆襲人生：遲來的遺書》一書，撰寫白色恐怖政治受難者黃溫恭之女黃春蘭，身為政治受難家屬的奮鬥過程。日前在台南發表會受到好評，今黃春蘭再到北港老人會向民眾分享心路歷程。其中她在講述求學過程中，曾遭國民政府百般阻擋，痛批「可惡、可恨」。

1952年12月出生的黃春蘭，同年9月父親被捕入獄，隔年5月20日遭槍決，根本沒有機會與父親見上一面。黃春蘭表示，父親遭槍決4小時前曾寫下5封共21頁遺書，時隔58年後才被外孫女發現。而她與家人更是成為被監控40年的政治犯家屬。

黃春蘭表示，遺書上父親曾寫求學過程，因大體老師才能讓他順利取得學位，便發願將遺體捐出做為醫學研究，不過遺書不見天日近60年，無法完成爸爸心願，直至哥哥黃太一過世，將遺體作為大體老師，才替父親了卻遺願。可是對於黃家來說，是無法挽回的遺憾。

會中黃春蘭不斷回憶起人生所遇到的遭遇，像是求學期間曾申請出國就讀獎學金，不過因其身分，被沒有理由退回，不准申請。她怒斥「當時執政者戕害有為青年們」。而黃春蘭更講出，高中時期教官曾強迫班級簽入黨申請書、在大學任職，外省系主任建議她加入國民黨，等到領到薪水時赫然發現被扣黨費。這些斑斑歷史鑿痕，讓在場超過200位民眾們驚呼「很意外」。

黃春蘭感嘆，許多受難家屬不敢透露自己境遇，這也是她積極推動各項人權活動，希望由自身經歷，讓大眾能夠了解威權體制下的不義，更能體會民主的難能可貴。

前立委蘇治芬出席致詞表示，「我們的上一代」都在民主運動長河扮演舉足輕重角色，更受過威權體制下的迫害，同為歷史見證人，謝謝黃春蘭與大眾分享經歷，也能體會台灣民主的不易。

黃春蘭今到北港舉辦新書發表會，超過200位民眾到場，聆聽她分享人生經歷。（記者李文德攝）

前立委蘇治芬（左）也出席發表會。（記者李文德攝）

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