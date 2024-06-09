為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　雲林縣

政治受難家屬黃春蘭親揭受迫害經歷 痛批國民政府「可惡可恨」

黃春蘭今到北港舉辦新書發表會，並將人生經歷受威權體制迫害，一一向民眾講述。（記者李文德攝）

黃春蘭今到北港舉辦新書發表會，並將人生經歷受威權體制迫害，一一向民眾講述。（記者李文德攝）

2024/06/09 17:21

〔記者李文德／雲林報導〕《黃春蘭的逆襲人生：遲來的遺書》一書，撰寫白色恐怖政治受難者黃溫恭之女黃春蘭，身為政治受難家屬的奮鬥過程。日前在台南發表會受到好評，今黃春蘭再到北港老人會向民眾分享心路歷程。其中她在講述求學過程中，曾遭國民政府百般阻擋，痛批「可惡、可恨」。

1952年12月出生的黃春蘭，同年9月父親被捕入獄，隔年5月20日遭槍決，根本沒有機會與父親見上一面。黃春蘭表示，父親遭槍決4小時前曾寫下5封共21頁遺書，時隔58年後才被外孫女發現。而她與家人更是成為被監控40年的政治犯家屬。

黃春蘭表示，遺書上父親曾寫求學過程，因大體老師才能讓他順利取得學位，便發願將遺體捐出做為醫學研究，不過遺書不見天日近60年，無法完成爸爸心願，直至哥哥黃太一過世，將遺體作為大體老師，才替父親了卻遺願。可是對於黃家來說，是無法挽回的遺憾。

會中黃春蘭不斷回憶起人生所遇到的遭遇，像是求學期間曾申請出國就讀獎學金，不過因其身分，被沒有理由退回，不准申請。她怒斥「當時執政者戕害有為青年們」。而黃春蘭更講出，高中時期教官曾強迫班級簽入黨申請書、在大學任職，外省系主任建議她加入國民黨，等到領到薪水時赫然發現被扣黨費。這些斑斑歷史鑿痕，讓在場超過200位民眾們驚呼「很意外」。

黃春蘭感嘆，許多受難家屬不敢透露自己境遇，這也是她積極推動各項人權活動，希望由自身經歷，讓大眾能夠了解威權體制下的不義，更能體會民主的難能可貴。

前立委蘇治芬出席致詞表示，「我們的上一代」都在民主運動長河扮演舉足輕重角色，更受過威權體制下的迫害，同為歷史見證人，謝謝黃春蘭與大眾分享經歷，也能體會台灣民主的不易。

黃春蘭今到北港舉辦新書發表會，超過200位民眾到場，聆聽她分享人生經歷。（記者李文德攝）

黃春蘭今到北港舉辦新書發表會，超過200位民眾到場，聆聽她分享人生經歷。（記者李文德攝）

前立委蘇治芬（左）也出席發表會。（記者李文德攝）

前立委蘇治芬（左）也出席發表會。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
相親對象竟是特務來監控！政治受難者2代黃春蘭憶往事全身發毛
2024/05/10 23:54

相親對象竟是特務來監控！政治受難者2代黃春蘭憶往事全身發毛
中國威脅及「白色恐怖記憶日」張文貞：勿以為民主化就不會走回頭路！
2024/05/19 08:36

中國威脅及「白色恐怖記憶日」張文貞：勿以為民主化就不會走回頭路！

玉山盃完美落幕 桃園市奪2連霸！
二二八遭士兵強闖住宅打死 權復會5月賠償81件逾1.7億元
2024/06/03 12:24

二二八遭士兵強闖住宅打死 權復會5月賠償81件逾1.7億元
為營救美麗島受難者 創立《台灣公報》韋傑理獲蔡總統授勳
2024/05/20 05:30

為營救美麗島受難者 創立《台灣公報》韋傑理獲蔡總統授勳
雲林縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播