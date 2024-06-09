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首頁　>　雲林縣

藍綠將下鄉宣講 張麗善：農業大縣關心的是農民權利

雲林縣長張麗善。（記者李文德攝）

雲林縣長張麗善。（記者李文德攝）

2024/06/09 12:23

〔記者李文德／雲林報導〕民進黨14日展開「青鳥全台飛」行動將從花蓮縣起跑，針對國會擴權法案下鄉宣講，國民黨也規劃15日起每縣市辦至少一場國會改革說明會，首場選在台南市；雲林縣長張麗善今受訪表示，雲林縣是「農業大縣」，關心的是國土計畫法上路後農民權利在哪？喊話「下鄉」向全民宣導此事「比較重要」。

張麗善說，農業大縣關心的是國土計畫法上路後，所有的百姓的權利在哪？尤其是農民未來，因其權利受到相當大的一個嚴重損害，包括農地的價格遠遠不及，未來很多的住宅、工商用地。但雲林縣有8萬7000多公頃被劃為農1、農2使用，只能從事農業工作，這個差距太大了。

張麗善說，只想為農民來伸張權益，希望中央政府應是要將國土計畫法上路後，將可能面臨到的衝擊，把這個政策的重點讓全民知道。應該是要下鄉來跟全民做這方面的宣導比較重要。

張麗善表示，立法院是最高的民意機構，最能夠代表民意。以前立法院民進黨多數時，曾提及國會改革，現在立法院民進黨席次少了，同樣的主張卻說是國會擴權。現在重要的是，應該要讓台灣更加的穩定、安心。尤其是賴清德總統剛上任不到一個月，應該是要提出一些民生法案，讓大家都能夠感受總統對民生福祉是非常重視的。

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