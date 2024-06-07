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首頁　>　雲林縣

教育部挹注1.69億 雲林28所校園環境明年升級

古坑國中小學國中部籃球場老舊、地板龜裂、積水，校方將用教育部這次補助經費辦理改善。（記者黃淑莉攝）

古坑國中小學國中部籃球場老舊、地板龜裂、積水，校方將用教育部這次補助經費辦理改善。（記者黃淑莉攝）

2024/06/07 16:52

〔記者黃淑莉／雲林報導〕教育部核定補助雲林縣1億6964萬多元，改善全縣16鄉鎮28所學校的運動場地，縣府教育處指出，會儘速辦理整建工程，預計明年全數完工。

教育處長邱孝文表示，教育部公告期中校園整建計畫之後，教育處就積極盤點縣內各校運動場域環境提出申請，這次共獲得教育部核定補助28所學校，包含PU跑道、球場以及其他運動相關設施，總金額高達1億6964萬多元。

邱孝文說，補助金額高，且限定要在明年5月底全數完工，教育處已緊急提議會墊付，希望各校能儘速展開規劃與發包，讓工程可以順利完成，提供學生更安全、完備的運動設施，也期待學生都能夠善用這些設備設施，養成運動習慣，在成長過程更加健康，為未來打下良好的基礎。

這次獲補助學校之一古坑國中小學校長洪肇斌表示，學校國中部籃球場地板龜裂嚴重，有這筆經費除改善籃球場，還將設置跳遠場面，國中部沒有跳遠場地，學生要跨越馬路到國小部的簡易型跳遠場地練習，未來建置好可讓孩子有更好的練習場地。

副縣長謝淑亞今（7）日到古坑國中小學宣布教育部核定補助1.69億元的好消息，她表示，運動場域、設施對孩子很重要，尤其COVID-19疫情後，縣府格外重視孩子的健康、體能，有好的運動場域及設施才能讓孩子開心、安心、快樂的好好運動，進而鍛鍊出強健體魄，縣府會積極努力整建，在明年5月底前全數完工，讓雲林校園環境升級，一起迎接2025年全國運動會。

雲林縣副縣長謝淑亞（前排右二）與教育處長邱孝文（前排右三）一同到古坑國中小學，宣布教育部核定雲林1.69億元整建校園運動場地。（記者黃淑莉攝）

雲林縣副縣長謝淑亞（前排右二）與教育處長邱孝文（前排右三）一同到古坑國中小學，宣布教育部核定雲林1.69億元整建校園運動場地。（記者黃淑莉攝）

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