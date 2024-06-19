雲林「竹地標」具潛力 打造綠遊場域

觀光署長等人在縣府團隊成員陪同下，實地走訪草嶺石壁森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

2024/06/19 05:30

觀光署長實勘草嶺石壁森林療癒基地 指可發展國際旅遊亮點

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林草嶺石壁森林療癒基地獲世界竹組織授證為「世界竹地標」，觀光署長周永暉昨日率該署團隊走進孟宗竹林實地體驗。他說，草嶺的竹地標及地質公園都具國際亮點，後疫情時代大家都希望能夠有療癒、忘憂、放空的場所，草嶺是個好地方，歡迎大家來雲林。

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首座孟宗竹林為主體的景點

草嶺石壁地區有五一六公頃竹林，是國內第一座以孟宗竹為主體的森林療癒場域，今年更獲世界竹組織授證為世界竹地標，是全球第一個以城市認定為竹地標的地方。

周永暉昨率領阿里山國家風景區管理處等觀光署團隊到石壁森林療癒基地踏勘，及聽取雲林縣府簡報。雲林縣長張麗善指出，二○二○年縣府委託台灣大學實驗林團隊針對石壁森林療癒基地進行環境資料分析及森林醫學等研究，結果顯示，負離子濃度每立方公分高達一萬八千多個，是一般都市公園的四十多倍，並打造「五元二角」等多座竹構藝術設施做為五感體驗的療癒空間。

搭配地質公園 絕佳療癒場所

周永暉表示，竹的產業是一個產業鏈，觀光結構也讓世界看到具有國際亮點，草嶺還有一個國際亮點就是地質公園，只要把食宿遊購行串起來，很有國際旅遊潛力，後疫情時代大家都希望能夠有療癒、忘憂、放空的場所，草嶺石壁是絕佳地點。

張麗善說，周署長站在國際世界觀點提供縣府許多建議，包括上山沿路可打造各個景點，讓遊客有休憩地方，也逐步引導遊客抵達「世界竹地標」場域，感受到不一樣的驚喜。

縣府未來會持續與觀光署、農業部森林保育署等單位共同打「國際盃」，打造石壁森林療癒基地成為國際綠色旅遊場域，帶動台灣國際綠色旅遊風潮，吸引更多國外旅客來雲林感受精準療癒基地，舒緩情緒與壓力。

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