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不到百日...雲縣環保局3月提擴編15人卻6月解編 議員質疑「莊笑維？」

環保局長張喬維解釋，稽查人員分散主因為培養新進人員專業素養。（記者李文德攝）

環保局長張喬維解釋，稽查人員分散主因為培養新進人員專業素養。（記者李文德攝）

2024/06/04 15:31

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣環保局稽查隊今年3月時經縣議會同意再增編15員。不過今雲林縣議員蔡岳儒質詢，表示稽查隊竟傳出本月1日撤編，分散人力至各科。他質疑當初不分黨派同意，想不到卻是此下場，分明給議員們「莊笑維」，更擔憂此舉可能會造成稽查專業及量能不足。環保局對此回應，因新進人員稽查專業不足，故分散人力到各科。大約半年後將會回復稽查隊編制，而目前稽查量能也不受影響。

雲林縣議員蔡岳儒今上午質詢表示，3月時環保局向議會反映因稽查人員不足，請求議會同意增編15名員額，當時所有議員不分黨派全數同意。不過6月1起卻將稽查人員解編，質疑擺明向議員「莊笑維」。

蔡還指出，全台各地幾乎都有環保稽查隊，而根據雲林縣去年9月至今年3月陳情案共有4399件，依比例計算，一年就有超過7000多件。現在稽查業務回歸到環保局各科，更由專人接聽陳情案再分配至該業務單位，擔憂萬一專員專業素養不夠，分派業務有誤，豈不是造成人員及時間浪費。他更擔心此段時間稽查制度可能會有空窗期，另外他也接獲陳情，表示各科室需輪班稽查，而且簽署同意書。擔心加上加班時數可能會超過勞基法規定，甚至影響科室人員本職業務。

環保局長張喬維對此回應，先前稽查隊分別有15名環保局正式、約聘僱人員，加上15名委外單位人員。而議會同意編增人力後，4月份委外部分取消，目的在於要培養局內專業素養人員。不過人員新進後，卻屢屢傳出新人專業能力不足，故將人力打散到各業務科別訓練，從入職到具備專業能力，預計最少需要半年時間養成，半年後將回復稽查隊編制，「並未將稽查隊裁撤」。

而針對需簽同意書輪班一事，張喬維強調「我們沒有這樣安排」，此為任務指派，排班輪值相關加班費等經費還是一樣會給，且更不會超過勞基法所規定時數。

議員蔡岳儒今質詢3月時環保局提出增編15名員額，獲議會同意。不過本月起卻將稽查人員解編，質疑擺明向議員「莊笑維」。（記者李文德攝）

議員蔡岳儒今質詢3月時環保局提出增編15名員額，獲議會同意。不過本月起卻將稽查人員解編，質疑擺明向議員「莊笑維」。（記者李文德攝）

議員蔡岳儒今質詢3月時環保局提出增編15名員額，獲議會同意。不過本月起卻將稽查人員解編，質疑擺明向議員「莊笑維」。（翻攝議會轉播畫面）

議員蔡岳儒今質詢3月時環保局提出增編15名員額，獲議會同意。不過本月起卻將稽查人員解編，質疑擺明向議員「莊笑維」。（翻攝議會轉播畫面）

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