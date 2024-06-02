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超驚險！猴子竄出切國道內線 網友：嚇死人

國道三號斗六路段昨清晨突然出現一隻猴子誤闖國道，民眾驚呼「嚇死人」。（畫面擷取爆料公社）

國道三號斗六路段昨清晨突然出現一隻猴子誤闖國道，民眾驚呼「嚇死人」。（畫面擷取爆料公社）

2024/06/02 21:31

〔記者李文德／雲林報導〕這次不是「山道猴子」，而是真的猴子在道路上狂奔！國道3號昨（1）日清晨，民眾行經斗六路段時，突然有隻猴子現身，竟然還能閃躲呼嘯而過的車輛，敏捷的身手畫面被網友po上網，引發一陣討論。

今天有民眾在「爆料公社」PO出一段行車紀錄器影片，畫面中顯示駕駛昨天清晨7點48分時，行經國道三號斗六路段南向252公里時，正當他開在內線車道，右側路肩忽忽然有一個不明物體，隨著車輛前進，這物體形狀大小也漸漸能看見。想不到竟然是一隻猴子穿梭在國道直切進入內線車道，險些被車子撞上。

「嚇死人了！」網友笑說「有別於山道猴，這次是真的猴子」，但所幸駕駛看見此情況立即減速，並未有意外發生。而據當地民眾表示，此地應該是靠近林內與斗六交界，而靠山地區的猴子相當多，但大多都成軍結隊行動。國道竄出一隻，判斷應該是已經一整群穿梭過去了，而這隻落單才趕快追上，但猴子誤闖國道應該有更多防範。

國道警察第8大隊表示，經查並無接獲動物誤闖該處案件；另雲林縣農業處指出，此路段過去很少出現猴群誤闖紀錄，可能因林內山區猴群遷移，或者民眾飼養的猴子走失，將進一步了解情況，更也呼籲民眾不要任意飼養。

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