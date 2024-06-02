政院核定深夜危勞津貼6月上路 張麗善：絕對支持

雲林縣警察、消防局各自盤點深夜危勞津貼所需1216萬、100萬，雲林縣長張麗善表示全力支持。（資料照）

2024/06/02 17:20

〔記者李文德／雲林報導〕行政院上月核定「警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼支給表」，自6月1日起，針對0至6點深夜第一線執勤同仁，支給每小時100元補貼。津貼由地方政府編列經費，如地方預算內確有不敷，可再報中央協助。雲林縣警察局盤點，深夜津貼一年需1216萬元，消防人員則需約100萬元。雲林縣長張麗善表示，將全力支持。

警察機關的深夜危勞性勤務，每天0至6點在駐地外實際執行且無法休宿勤務，包括巡邏、臨檢、守望、專案勤務，而不包含督導勤務；至於消防機關，則是含火災搶救、災害搶救、緊急救護及救助服務等。

警察局表示，初步估算全縣員警的深夜危勞津貼一年需要1216萬元，而今年6至12月共需要709萬元，目前先由雲林縣警局人事費勻支，不足部分由縣庫支，而2025年預算將以自有財源優先編列。

消防局目前尚未收到深夜危勞津貼公文，不過局長林文山表示，消防人員目前輪值以「勤2休2」，意即出勤時24小時待命，但估計縣內外勤深夜危勞津貼每月8至9萬元，1年約100萬元。

林文山指出，同仁們出勤間，有時候半小時、40分鐘，未滿1小時。是否到時以1小時計算，有待上級確認。

張麗善表示，投入警消工作的人員越來越少，像是今年全台消防人員需求應有1000人，但報名只有300多人，人力相當吃緊。感謝每位警消人員不分晝夜花費時間及心血守護民眾生命財產安全，對於深夜危勞津貼，縣府一定全力支持。

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