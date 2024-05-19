基層反映深夜危勞津貼限駐地外不公 林右昌：先求有再求好

內政部長林右昌今天回到基隆慶安宮參拜，並向基隆媽報告近況。（記者董冠怡攝）

2024/05/19 14:19

〔記者董冠怡／基隆報導〕內政部長林右昌昨指行政院已核定警消等4類人員深夜危勞津貼，針對0-6時在駐地外第一線執行勤務者，每人每小時支給100元補貼，6月1日起上路，每年所需經費約10億元。林今參拜基隆慶安宮時，在聯訪中被問到基層反映駐地外才有不公平，他回應，絕大多數警消同仁應該都會知道，能夠完成這一步有多不簡單，先求有再求好，務實往前踏進，使制度變得更好。

媒體詢問，行政院核定補助百元津貼，然而基層員警反映駐地外執勤才有，似乎不太公平？難道其他人就不危險嗎？林右昌表示，其實這個改革很不容易，而且意義重大，光是能夠完成這樣一步，可能至少談了1、20年，先求有再求好，務實往前踏進。

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警政署補充，所謂駐地外實際執行勤務，是指執行需離開辦公處所的勤務，以警察機關為例，機關駐地外勤務應是執行巡邏、臨檢、守望、專案（屬）勤務或其他實際外出執行的勤務，不含勤務督導。

此外，林右昌近日接受本報《官我什麼事》專訪時曾說，要強化民防 提升社會韌性，媒體詢問去年新增加的民防役未來退伍後，如何進一步成為民防新力量？

他回應，台灣原本就有民防法與民防體系，可惜長期以來難以有效運作，多數變成聯誼性質甚至地方政治樁腳，與原先期待由下而上建立有能力、能夠回應威脅危機的民防團隊，落差不小。過去1年多來推動民防體系革新，未來會以全社會防禦韌性的觀念去建構，包括去年新增的民防役，現役的替代役人員也會強化訓練，未來在備役召集時，從先前的1天、今年增至3天、明年5天，另要建構整體民防榮譽制度、強化福利措施，當民防役男退役後，就可加入民防團隊，充實民防能力。

此外，林右昌說，針對既有民防隊伍也會加強訓練，項目會與威脅的來源、樣態及被賦予的任務進行修正，同步搭配調整相關訓練與裝備，將是完整且全面的變革，應對國際情勢、灰色地帶衝突、台灣重大天災，在第一時間強化自救自助能力，減少任何損失。

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