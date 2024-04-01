高鐵雲林站到台西接駁車0701線合約到期 統聯接手改1666線
2024/04/01 17:01
〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林高鐵站到台西0701線市區接駁公車原本是台西客運行駛，今天改由統聯客運接手且改為1666線，引起外界關切，擔心以後沒有接駁車可搭；雲林縣交通工務局長汪令堯表示，台西客運與公路局合約改期，重新招標由統聯客運接手，停靠站點沒有改變。
去年底雲林客運宣布從今年1月1日起放棄包括高鐵雲林站到斗六的快捷公車201線及其他2條市區公車經營權，縣府緊急協調統聯客運代駛，確保民眾權益，今天又有乘客發現高鐵雲林站到台西0701線換統聯客運行駛，憂心業者是因搭乘人數少不行駛。
汪令堯表示，雲林客運結束營業，原行駛的101、102市區公車及高鐵快捷公車201，因合約未到期，縣府緊急協調統聯客運救火代駛，將於今年重新辦理招標。
汪令堯指出，至於高鐵雲林站到台西由台西客運行駛的0701，是因合約到期重新招標由統聯客運接手並改為1666，據了解，停靠點站及時間都沒有變動，從高鐵雲林站沿途停靠站點有，中科虎尾園區、北溪厝土地公廟、大屯、東勢圖書館、四湖、東羊稠、下飛沙、三條崙、林厝寮、蘇厝、台西國中、台西。