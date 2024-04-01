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高鐵雲林站到台西接駁車0701線合約到期 統聯接手改1666線

原台西客運行駛的高鐵雲林到台西的接駁車四月一日起由統聯客運接手。（記者黃淑莉攝）

原台西客運行駛的高鐵雲林到台西的接駁車四月一日起由統聯客運接手。（記者黃淑莉攝）

2024/04/01 17:01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林高鐵站到台西0701線市區接駁公車原本是台西客運行駛，今天改由統聯客運接手且改為1666線，引起外界關切，擔心以後沒有接駁車可搭；雲林縣交通工務局長汪令堯表示，台西客運與公路局合約改期，重新招標由統聯客運接手，停靠站點沒有改變。

去年底雲林客運宣布從今年1月1日起放棄包括高鐵雲林站到斗六的快捷公車201線及其他2條市區公車經營權，縣府緊急協調統聯客運代駛，確保民眾權益，今天又有乘客發現高鐵雲林站到台西0701線換統聯客運行駛，憂心業者是因搭乘人數少不行駛。

汪令堯表示，雲林客運結束營業，原行駛的101、102市區公車及高鐵快捷公車201，因合約未到期，縣府緊急協調統聯客運救火代駛，將於今年重新辦理招標。

汪令堯指出，至於高鐵雲林站到台西由台西客運行駛的0701，是因合約到期重新招標由統聯客運接手並改為1666，據了解，停靠點站及時間都沒有變動，從高鐵雲林站沿途停靠站點有，中科虎尾園區、北溪厝土地公廟、大屯、東勢圖書館、四湖、東羊稠、下飛沙、三條崙、林厝寮、蘇厝、台西國中、台西。

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