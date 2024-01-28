雲林22公頃花海 即日起至2/14免費賞花

全國10大花海的莿桐花海今年廣達22公頃，即日起至2月14 日是最佳賞花期。（記者黃淑莉攝）

2024/01/28 13:08

〔記者黃淑莉／雲林報導〕全國10大花海之一雲林莿桐花海今年範圍廣達22公頃，2大花區孩沙里、樹仔腳堤防公園花田種植的百日草、向日葵現都盛開，今天氣溫回暖，吸引許多民眾前往賞花；莿桐鄉長廖秋蓉表示，即日起至2月14日是最佳賞花期，邀請大家來遊花海走春。

廖秋蓉指出，莿桐是雲林重要米鄉、蔬菜產區，農民在二期稻作收成後到隔年一期作插秧前，會在田間播撒綠肥花卉，開花時五彩繽紛意外成為農村美景，吸引許多鄉親及遊客慕名拍照打卡，之後縣府、農會及公所進一步推動花海系列活動，打響莿桐花海名號。

廖秋蓉表示，今年莿桐花海約有22公頃，由在地農民提供稻田種植桃紅、橘黃及混合的3色百日草、向日葵、波斯菊等花種，花海區除孩沙里社區，縣道154、156線沿線，另一處在樹仔腳堤防公園，民眾賞花外，還可以參觀網紅景點「鳥巢」，最近花田陸續綻放，吸引許多路過民眾下車賞花。

莿桐鄉公所說，春節大年初一至初三（2月10日至12日）每天上午8時至下午4時，在2處花海區還設有大型氣墊遊戲區，另樹仔腳社區發展協會2月13日年初四舉辦「樂聲接神謝花季」活動，當天有國樂演奏、手作環保酵素、醃蘿蔔DIY及拔蘿蔔田園樂等活動。

全國10大花海的莿桐花海今年廣達22公頃，近來花已怒放吸引許多民眾前往賞花，即日起至2月14 日是最佳賞花期。（記者黃淑莉攝）

全國10大花海的莿桐花海今年廣達22公頃，近來花已怒放吸引許多民眾前往賞花，即日起至2月14 日是最佳賞花期。（記者黃淑莉攝）

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