北港免費停車場垃圾亂扔清不完 民眾贊成改收費

北港民享路停車場鄰近菜市場，是鎮內少見的免費公有停車場。（記者林旻臻攝）

2024/01/28 12:16

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣北港鎮的民享路停車場鄰近菜市場，也是鎮內少有的免費公有停車空間，但周邊長期積滿垃圾，還散發惡臭，令在地民眾不堪其擾，表示希望採取「使用者付費」；鎮公所表示，未來將進行問卷調查或舉辦說明會，了解民眾對於停車收費的意願和態度，以便未來規劃。

有民眾將民享路停車場遭亂丟垃圾的問題PO上臉書，引發網友熱議，直呼「真的很誇張」、「北港日常方便當隨便」、「還有幾台已經幾百年沒移動過的車，不曉得車主是否還健在？ 」，不少民眾都贊成採取停車收費，呼籲使用者都要發揮公德心守護環境。

鄰近店家表示，該停車場多為店家、客人和住家使用，但周邊常有野狗隨地大小便，甚至有民眾會帶著狗來解放，導致車輪容易受污、受損，還有部分長期閒置、積滿灰塵的車輛，即使鎮公所打掃環境，隔天馬上又會變得亂七八糟，令在地民眾相當困擾。

北港鎮公所建設課長陳佳鴻說明，民享路公有停車場佔地約5400平方公尺，管理單位包括公所、國產署及朝天宮，由公所負責定期環境維護，若日後決定要收費，3個單位要討論，是否願意繼續委託公所管理，以及收費要按照停車格數、停車面積或其他方式進行等。

陳佳鴻指出，該停車場幾乎都是附近居民使用，公所也會擔心日後改成收費，民眾若不願意，可能會在路邊隨處停車，反而阻礙交通，這部分公所會再研議。

北港民享路停車場隨處可見垃圾，還散發惡臭。（記者林旻臻攝）

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