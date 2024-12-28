宜蘭台二庚延伸線綜規環評 2027年動工

宜蘭礁溪居民參加說明會，關心台二庚延伸線期程。（記者王峻祺攝）

2024/12/28 05:30

烏石港至利澤工業區 地方期盼20年

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣台二庚延伸線（俗稱西環山腳道路）將串聯縣內觀光景點，並分流紓解市區交通壅塞，交通部公路局東區養護工程分局（簡稱東分局）辦理綜合規劃及環境影響評估作業，昨天於礁溪舉辦地方說明會，現場居民樂觀其成期望盡速推動，公路局估二○二七年動工、力拚二○三七年完工。

公路局於礁溪辦地方說明會

台二庚延伸線沿著蘭陽平原西側開闢，路線呈C字形，北起頭城鎮烏石港，南抵五結鄉利澤工業區，總長四一．二公里，扣掉已設計施工的礁溪外環道（四．九公里），總經費約一四四億元，今年一月獲行政院核定，東分局辦理綜合規劃及環境影響評估作業。

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東分局表示，西環山腳道路為宜蘭縣道路系統中非常重要的一環，定位為省道台二庚延伸線，現階段召開說明會，主要是向地方說明可行性評估階段，行政院所核定路線，聽取及收集地方意見，作為綜合規劃及環境影響評估階段路線定線的參酌。

居民憂土地及房舍後續徵收

縣議員林聰池說，地方居民對台二庚延伸線已期盼廿年，路廊開通將成為西側鄉鎮主要南北向道路，使山側包括五峰旗等風景區的通行更加便利，促進觀光發展。礁溪鄉白鶴村鄰長賴明聰說，居民擔心土地及房舍後續徵收問題，希望中央好好研議，讓用地取得合情合理。

東分局說，啟動綜合規劃與環評後，接著是設計及用地取得程序，相關時程約需三年半，估計二○二七年動工，全案將分三階段發包施工，依序為員山鄉惠好村以北路段、惠好村至三星鄉安農溪路段、安農溪至利澤工業區（五結鄉與蘇澳鎮交界）路段。

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