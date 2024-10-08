冬山河將開放遊憩 預告公告徵詢意見

宜蘭縣冬山河將開放水域遊憩活動，昨起預告公告徵詢意見。（資料照）

2024/10/08 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山河（見圖，資料照）將開放水域遊憩活動，縣府昨辦理預告公告；民眾若有任何意見，可於預告公告日起十四天內陳述意見，達成共識後，再進行正式公告開放時間。

水域遊憩玩家積極爭取冬山河開放水域遊憩活動，縣府工旅處委託國立台灣海洋大學進行活動安全及資源環境承載量評估，包括冬山河主河道新舊寮溪匯流口至五結防潮閘門河段、安平坑排水、五股排水及平行排水等，上述水域範圍原則開放。

排除防潮閘門、各排水口附近

不過，縣府表示，為顧及安全，冬山河五結防潮閘門前後一百公尺及各匯入冬山河排水口方圓五十公尺內，禁止從事水域遊憩活動。至於遊憩活動種類，縣府指出，除了滑水板、水上摩托車、香蕉船、拖曳浮胎等，全年禁止，其餘水域遊憩活動開放。

禁玩滑水板、水上摩托車、香蕉船

縣府工旅處說，考量冬山河水域遊憩活動承載量，目前明顯超過預期的從事水域遊憩活動民眾數量，開放初期，暫不對開放時間及數量設限，開放一年後將再根據實際情況檢討，並實施滾動式修正。

若有業者要帶客從事水域遊憩活動，則需依照「水域遊憩活動管理辦法」及「宜蘭縣小船及未具船型浮具經營管理辦法」規定申請取得縣府許可才能營業。

縣政府昨辦理預告公告並刊登於縣府公報，民眾如對預告公告內容有任何建議，請於十四天內陳述意見或洽詢縣府工商旅遊處。若無其他意見，期滿後即進行正式公告；如果有其他建議則將持續溝通討論，達成共識再進行正式公告。

另，冬山河生態綠舟內河道水域，因內河道不是一般開放水域的天然河道，而是縣政府為配合園區整體規劃需求另行開挖的人工河道，且位於生態綠舟封閉園區內，除依規定取得營業許可，禁止從事水上活動。

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