《宜蘭》梅花湖新亮點 13米「浮月」展至10月底

宜蘭縣梅花湖夜間有新亮點，13公尺大「月亮」湖面造景展至10月底。（記者王峻祺攝）

2024/09/13 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕中秋節將至，宜蘭縣冬山鄉公所在知名梅花湖風景區營造新地景，即日起至十月底在湖邊擺放十三公尺巨型浮球，夜間亮燈猶如一顆大月亮照耀湖畔，相當夢幻、浪漫，除應景迎中秋，也拉抬景點人氣，盼成為地方亮點。

公所營造新地景吸引人潮

冬山鄉公所考量梅花湖旅遊人次不如往常，將每年重要的賞月打卡活動，首度移師梅花湖舉行，巨型浮球裝置擺放湖邊，與天上明月交相輝映，希望能帶動觀光人潮，同時舉行抽獎活動，遊客追蹤「幸福冬山」臉書粉專，按讚分享並貼文標註好友，就有機會抽中AirPods、月球夜燈或月亮圓扇等好禮，預計十一月中旬公布中獎名單。

請繼續往下閱讀...

臉書粉專按讚分享抽好禮

鄉公所指出，過去四年都在冬山火車站展出超大型月亮裝置，供遊客打卡拍照，去年活動期間吸引近九萬人次造訪，今年將造價廿萬元、高十三公尺大月亮移至梅花湖，盼能將人潮引入風景區，帶動周邊觀光效應。

鄉長林峻輔說，巨型浮球造景藝術與自然結合，遊客白天可先到冬山舊河道遊河，再前往梅花湖環湖，夜晚在大小月亮照耀下遊湖，並入住附近民宿，享受在地風情。

梅花湖位於冬山鄉得安村，因湖形如五瓣梅花而得名，四公里長的環湖道路常吸引民眾健走踏青，當地也有多家自行車租借業者，提供電動車及單車租賃服務，遊客還能搭乘船舶遊湖，不過近年人氣稍退。

冬山鄉公所表示，期望透過「月亮什麼冬冬」大月亮裝置藝術，吸引人潮回流，不過由於浮球位於湖畔邊，提醒民眾在拍攝美照時，務必小心腳步，並禁止跨越護欄、觸碰月球，夜間活動期間環湖道路及大埤路商店區僅開放步行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法