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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭慈心華德福高中 冬山建新校舍

    宜縣慈心華德福高中啟動兩校區合併校舍新建工程。（記者江志雄攝）

    宜縣慈心華德福高中啟動兩校區合併校舍新建工程。（記者江志雄攝）

    2024/09/12 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣慈心華德福教育實驗高中因校舍不敷使用，在冬山、蘇澳兩地上課，經教育部補助，在冬山校本部新建三層樓建築共二十一間教室，昨天舉辦開工典禮，二○二六年十月完工後，蘇澳校區高中部學生將返回校本部上課，迎接全校大團圓。

    新建3層樓建築 共21間教室

    慈心華德福高中是國內首批公辦民營學校，二○○二年在冬山鄉成立小學部，後來陸續增加國中及高中部，標榜小學到高中十二年一貫教育體系，吸引不少外縣市學生就讀，由於人數暴增造成教室不夠用，二○一四年借用七公里外的蘇澳國中春風樓給高中部使用，全校學生分隔兩地上課。

    教部補助加校方自籌1.2億興建

    經過爭取，教育部同意補助經費，縣府分三年編列九千萬元，校方自籌三千四百萬元，合計一億二千四百萬元，在冬山校本部建造一棟三層樓建築，啟動兩校區合併校舍新建工程，邀請縣長林姿妙、立委陳俊宇、前行政院長游錫堃、前教育部長潘文忠、慈心華德福高中榮譽董事長嚴長壽等人參加開工典禮。

    大樓完工後規劃普通教室、木工教室、專科及特教輔導教室共二十一間教室。

    校長羅心慧說，慈心華德福高中的一百八十名高中部學生，平時在蘇澳校區上課，若要做實驗、戲劇表演、專題發表，校方就要租用遊覽車載他們返回冬山校本部，新建的二十一間教室啟用後，蘇澳校區的高中部將遷回冬山校本部新教室上課，屆時師生不用在兩校區來回奔波。有學生家長笑稱，全校大團圓日子已經不遠了。

    宜蘭縣二○○一年制定「宜蘭縣屬各級學校委託私人辦理自治條例」，隔年慈心華德福、人文國中小成立，成為國內首批公辦民營學校。慈心華德福現有高中部、國中部、國小部，學生總數八百四十五人，約有一半來自外縣市。

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