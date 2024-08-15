蘭陽媽祖文化節 去年遊客少被檢討

宜蘭縣審計室報告指出，蘭陽媽祖文化節去年未結合縣內特色產業，觀光效益不如預期。圖為去年海巡遶境畫面。（宜縣府提供）

2024/08/15 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕審計部宜蘭縣審計室報告指出，去年蘭陽媽祖文化節未結合特色產業，觀光效益不如預期，當月縣內遊客人次僅卅八萬餘人，函請縣府檢討活動規劃。宜蘭縣府回應，今年將優化內容增加遊程，改由民間宮廟辦理，並結合在地旅宿，期盼加乘地方經濟及觀光效益。

根據宜蘭審計室報告，去年蘭陽媽祖文化節推出「五天四夜包套免費住宿」、「集章趣」等活動，鼓勵縣外民眾參與，但未結合特色產業，相關套裝行程，觀光及經濟產業效益，均和活動意旨未盡相合，活動當月九月份與前後月相比，遊客人次最低。

縣府：今年優化升級 增遊程

縣府民政處回應，今年媽祖文化節已轉型由民間宮廟辦理，提早規劃作業期程，且延長宣導時間，針對外縣市與外籍遊客，縣府工旅處提供旅宿及景點資訊，讓各地遊客有較充裕時間及早做行程規劃。

民政處表示，本屆媽祖文化節訂於九月廿日至廿二日登場，已與旅行社合作，規劃二天一夜、三天二夜遊程，另外加碼二百五十名海巡遶境方案，開放線上報名迄今超過八成滿。去年活動遊客數少的原因，可能與童玩節落幕、開學月有關，加上遶境行程並非在觀光遊憩景點舉辦，人數未被統計。

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