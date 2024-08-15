《凱米颱風肆虐》宜蘭農損救助擴大 再納9鄉鎮市

宜蘭縣政府統計凱米颱風全縣農損五千餘萬元，並以甘藍、番石榴最傷，被害面積超過一百公頃。 （行政院提供）

2024/08/15 05:30

第三波公告 作物達30多項 23日以前受理申請

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕凱米颱風過後，宜蘭縣政府統計全縣農損五千餘萬元，又以甘藍、番石榴最傷，兩者被害面積合計超過一百公頃，農業部十三日擴大公告災害救助範圍及品項，納入宜蘭市等九鄉鎮市的卅多項作物，將依救助額度救助，即日起到廿三日受理申請。

全縣受害432公頃 損失5千餘萬元

宜蘭縣政府農業處表示，凱米颱風造成縣內農作物損害，受害面積四三二．四五公頃、損害率四十％，損失金額五千餘萬元，其中損害最大作物是甘藍、番石榴，大同鄉種植的甘藍，受害面積六十公頃、損害率五十％，農損八百萬元，至於種在員山鄉、礁溪鄉、頭城鎮的番石榴，受害面積四十五公頃、損害率卅二％，損失金額約八百三十萬元。

農業部上個月第一階段公告的農損現金救助作物，宜蘭縣有青蔥、西瓜、番石榴三項，本月一日再公告大同、南澳鄉、蘇澳鎮的農產，經縣府、立委陳俊宇爭取重新評估後，十三日擴大公告，納入宜蘭市等九個鄉鎮市地區共卅多個品項。

包括宜市、羅東、壯圍、員山等

陳俊宇說，宜縣農損不只有青蔥、西瓜，番石榴，各鄉鎮市都出現農損，要求農糧署盤點縣內各處農損情形，統一彙報農業部，重新評估天然災害救助地區及項目。

縣府農業處表示，針對公告項目，農民若損失率達廿％以上，將依救助額度救助，即日起至廿三日受理申請，未達廿％者不予救助，短期作農產品於同產季、長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

紅龍果、香蕉、香瓜每公頃救助8萬

根據農業部最新公告，宜縣辦理農業天然災害現金救助地區及項目，包括宜蘭市、羅東鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉，項目有紅龍果、香蕉、苦瓜、香瓜、塑膠布溫網室塑膠布（網）。依照農業天然災害現金救助額度規定，紅龍果、香蕉、香瓜每公頃救助八萬元，溫網室塑膠布（網）每○．一公頃救助一萬五千元。

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