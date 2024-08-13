（宜蘭）宜冬橋改建 地方盼明年發包施工

宜縣冬山鄉宜冬橋是冬山河最後一座舊橋，鄉公所積極推動改建。（資料照，記者江志雄攝）

2024/08/13 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉宜冬橋被列入危橋，鄉公所最近修正改建工程計畫書，呈報交通部公路局審查，打造兼顧交通安全與觀光發展的鋼構橋梁；鄉長林峻輔希望明年發包施工，改建冬山河最後一座舊橋，讓新橋在二○二六年底完工啟用。

公所修正工程計畫書

宜冬橋一九八○年六月竣工後，成為冬山鄉東西向交通要道，歷經四十多年，橋體老舊龜裂，橋面板距離冬山河河面亦僅有二公尺多，水上巴士無法穿越。鄉公所擬定改建計畫書，交通部公路局六月中旬召開審查會，要求修正部分內容。

設計中的新橋為鋼構橋梁，橋長一一五公尺、橋寬十一公尺，橋面板距離冬山河面增加到四公尺，可供水上巴士通過，總經費一億九千八百萬元，中央負擔八十一％，冬山鄉公所十九％。

期許2026年底完工啟用

林峻輔說，宜冬橋是冬山河主河道最後一座尚未改建的舊橋，因有安全疑慮，橋頭兩側設置限高架管制大車通行，橋面板到河面之間高度不足，水上巴士無法穿越，影響冬山河觀光廊道發展，鄉公所把宜冬橋改建納入年度重點工程。

林峻輔指出，宜冬橋完成改建後，不僅能確保用路人安全，水上巴士也可往冬山河上游航行，從宜冬橋下穿越，直達人氣景點生態綠舟，營造更完整的觀光廊道，宜冬橋改建計畫書，將按照公路局的意見修正，以二○二六年底完工啟用作為努力目標。

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