端午連假 國5單日恐連塞13小時

端午節連假將至，國五單日車流逾7萬輛次，恐連塞13小時。（資料照）

2024/06/05 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕端午節三天連假將於八日（週六）至十日（週一）展開。宜蘭縣政府交通處表示，依據往年經驗，連假期間將有大量車潮湧上國道，前一天就會出現返鄉與旅遊車潮，國五單日雙向交通量預估達七萬輛次以上，壅塞時段恐長達十三小時。

預估單日雙向逾7萬輛次

縣府交通處預估，國五南下壅塞時段分別是：七日上午十點到深夜十一點、八日清晨五點到下午六點，兩天都將連塞十三小時。北上收假車潮壅塞時段：九日上午十點到晚上九點、十日上午八點到晚上九點，恐分別連塞十一小時與十三小時。

縣府除呼籲駕駛人避開壅塞時段，也鼓勵搭乘大眾運輸；台鐵自七日至十一日，全線加開各級列車共計九十九班。其中經宜蘭到花蓮的EMU3000型自強號列共加開八班。國道客運也會因應旅客需要，加開班次。

宜縣開紅綠線接駁公車

宜蘭縣境的市區客運為達到公共運輸與景點無縫接駁目標，縣府持續辦理紅綠線接駁公車，串聯宜蘭各大旅遊景點；搭乘國道客運、台鐵在十小時內轉乘在地客運享基本里程（或一段票）免費。

9校開放停車 共304車位

因應連假停車需求，縣府協調中華、國華、南安與興中國中，以及力行、竹林、蘇澳、員山與憲明國小等九所學校，開放校園停車共有三○四個車位。

至於蘇花改，包括連假前一天共四天的交通流量，縣府預估單日雙向車流在一萬六千輛次到二萬一千輛次之間。由於花蓮因震災尚未完全復原，加上蘇花路廊路況不穩定，預估車潮會較往年少。

縣府交通處表示，民眾在宜蘭如有交通路況欲通報或查詢，可直接撥打1999服務專線，也可撥打縣警局「交通緊急應變中心」市內電話03-9351274查詢。

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