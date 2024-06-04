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《宜蘭》吳沙故居走讀 瞭解宜蘭開拓史

宜蘭縣政府與吳沙文化基金會合作辦理「歷史走讀—中小學生吳沙故居參訪之旅」。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府與吳沙文化基金會合作辦理「歷史走讀—中小學生吳沙故居參訪之旅」。（宜蘭縣府提供）

2024/06/04 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕清朝先民吳沙有「開蘭第一人」稱譽，宜蘭縣政府昨到礁溪吳沙故居辦理「吳沙走讀．故居巡禮」，讓學生認識宜蘭在地文化，暸解先民開拓史。

吳沙在清嘉慶元年（一七九六年）率千餘人到頭城開墾，是漢人成功進入蘭陽平原的先驅。宜蘭縣政府與吳沙文化基金會合作辦理「歷史走讀—中小學生吳沙故居參訪之旅」，每週安排一至二校參訪故居，縣內共有十五校五百位師生報名參加。

昨天由四結國小學生現場體驗，縣府鼓勵教師運用周邊社區資源，帶學生走出校園學習，傳承在地、深耕文化。縣長林姿妙也特別到場參與活動，她說，宜蘭有豐富人文歷史，希望教育處持續推出更多特色課程路線，提升學生學習興趣，將知識與生活結合。

縣府表示，吳沙礁溪故居已成文物館，吳沙基金會傳承吳沙開蘭的歷史故事和本土人文感情，建立吳沙故居聚落等人文史蹟，與參訪體驗及走讀課程結合，讓國中小學生都能到吳沙故居聽解說導覽，瞭解在地故事。

縣府教育處指出，將持續以「宜蘭就是一座大型戶外教室」為理念，讓學生們透過自然觀察、社會互動、文化踏查、挑戰探索等活動，深化學生對家鄉文化與在地價值的認同感，創造宜蘭永續教育。

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