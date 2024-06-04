《宜蘭》蘇澳暑期活動 7/13潑水節打頭陣

蘇澳暑期觀光系列活動，7月13日由狂歡潑水節打頭陣，蘇澳冷泉公園大眾池當天全日免費。（蘇澳鎮公所提供）

2024/06/04 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳暑期觀光系列活動，七月十三日由狂歡潑水節打頭陣，當天將封街六百公尺供遊客打水仗，蘇澳冷泉公園大眾池全日免費，六到九月在活動合作商家消費，可抽市值九萬五千元的一兩黃金。

蘇澳鎮公所昨天召開記者會，公布蘇澳暑期觀光系列活動內容，七月十三日是狂歡潑水節，七月十四日冷泉音樂會，八月三日海洋嘉年華，九月十四日民歌饗宴；鎮長李明哲歡迎各地遊客相揪到蘇澳消暑狂歡。

系列活動重頭戲狂歡潑水節，訂於七月十三日下午三點在蘇澳火車站前方的太平路集結，鄰近的中山路於當天下午三點三十分至六點，同步封街六百公尺，往來南方澳及冬山方向車輛，請改駛蘇港路，往市區方向，請改駛中原路或蘇南路。

當天同時有超過二十支團隊加入創意踩街，開放遊客打水仗，民眾憑兩張發票，可兌換限量水槍二○○支，蘇澳冷泉公園大眾池當天免費入場。

此外，七月十四日晚上六點，蘇西社區活動中心旁舉辦冷泉音樂會；八月三日在豆腐岬風景區有海洋嘉年華，九月十四日蜡藝蜡筆城堡有民歌音樂饗宴。六月十四日到九月十三日期間，前往與本次活動合作商家任兩家消費各滿百元，即可參加抽獎，獎品有黃金一兩、iPhone15、煙波蘇澳館住宿券等，相關資訊可上「水水蘇澳」臉書粉絲團查詢。

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