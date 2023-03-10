宜蘭綠博3/31迎賓 永續迷宮邀探索

宜蘭綠色博覽會將於3月31日登場，圖為往年綠博場景。（資料照）

2023/03/10 05:30

蘇澳武荖坑登場 佈建39處永續展館、裝置藝術及體驗區

〔記者游明金／宜蘭報導〕二○二三宜蘭綠色博覽會將於三月三十一日至五月十四日，在蘇澳武荖坑風景區登場，園區整體規劃出爐，縣府表示，今年以「莎士登迷宮」為主題，佈建三十九處的永續展館、裝置藝術及體驗區等，融入宜蘭環境與能源特色，蘊藏著永續旅遊、永續飲食、永續海洋、永續農業、永續能源等知識，歡迎全國民眾一起來探索迷宮。

永續家園 融入宜蘭環境與能源

宜蘭綠博今年移回武荖坑風景區舉行，縣府農業處指出，繼二○二○永續樂園、二○二一希望城堡、二○二二夢幻島嶼，今年的「莎士登迷宮」，代表永續、持續的意思，就是以永續家園概念，維持與全世界關心環境的脈動一致。

迷宮可玩闖關、實境解謎遊戲

綠博園區的打造迷宮，共佈建一套實境解謎遊戲、二座凱爾小迷宮、三個遊戲闖關體驗區、十六個永續展館與十七個SDGs（永續發展指標）藏寶箱裝置藝術，縣府歡迎遊客來發掘，用知識與行動鋪起「我們共同的未來」。

在特色展館中，縣府表示，其中的「米茲旅行Mizu tours」，Mizu為日文「水」的羅馬拼音，音譯為「米茲」，就是一場以「水」為主題的永續小旅行，可以看到變化萬千的水色姿態。

哈莫妮森林是和諧、融洽的意思，展區透過珍貴森林物種與環境聲景，在互動體驗中增進對生物多樣性的認識。還有宜蘭永續發展特展，介紹宜蘭運用在地獨有的天然條件，發展地方創生、實踐永續理念，宜蘭五個鄰海鄉鎮的永續發展作為。

另外，還有安能集製研所（Energy School），以宜蘭縣致力發展的地熱、太陽能與微水力發電作為介紹與互動，說明發展再生能源對環境永續的急迫與必要性。

展區活動多 持續到5月14日

展區還有夢想舞台「拯救未來」定目劇、法莫集市、環林大冒險、親溪體驗、卡哇動物區、飛天彈跳闖關區、實境解謎遊戲等；縣府表示，今年綠博新奇好玩，寓教於樂，可以讓遊客體驗與感受永續環境的美好。

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