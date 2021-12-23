民進黨批林姿妙只會跑攤 沒有施政藍圖

2021/12/23 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙上任三週年，宜蘭縣議會民進黨團與在野問政聯盟，都批評縣政缺乏長遠規劃，沒有施政願景與藍圖；國民黨團則稱讚林姿妙親民、認真，深受好評。

民進黨︰只會撒錢 不會建設

民進黨團總召陳俊宇表示，縣政規劃和目標，應利於縣政發展和永續經營，今年的審計報告，縣府開源節流出問題，社會福利支出過多，排擠建設經費，這代表林姿妙只會撒錢，不會建設，營養午餐免費政策，每年斥資兩億多，卻吃不好，還發生食物中毒事件，食安把關出現問題，這是什麼縣府團隊。

陳俊宇說，宜蘭這三年重大工程，例如鐵路高架、高鐵延伸宜蘭等，都是中央既定要做的工程，林姿妙「舉香對拜」自我吹噓，很多案子例如宜蘭橋改建、宜科開放量產、宜蘭與羅東轉運站改建等，都是前朝規劃建設，卻被林姿妙「割稻仔尾」當政績。

陳俊宇擔心，林姿妙只會「跑攤」，對宜蘭沒有想像，無法提出縣政藍圖，宜蘭未來若在台灣失去競爭力，年輕人只能外流，人才留不住。

議會在野問政聯盟總召陳福山肯定林姿妙親民及人和，但他說：「不能只著重親民，宜蘭的未來卡要緊」，過去歷任縣長提出文化立縣、觀光立縣、環保立縣、科技縣大學城等施政願景，這是林姿妙團隊所欠缺的，林姿妙上任三年，應提出長遠規劃。

國民黨︰親民、認真

國民黨團發言人林岳賢說，林姿妙每天早上六、七點出門，晚上十一點才回家休息，能跑的行程都盡量跑到，勤政愛民，上任後，推動營養午餐免錢、讀冊免錢政策，讓家長減輕負擔，深受好評，期許縣長按既有步調，穩紮穩打，堅持下去。

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