宜蘭溪北寵物公園啟用 飼主盼加雨遮

宜蘭縣登記寵物犬貓逾4萬隻，位於溪北員山鄉的金山寵物公園啟用，是縣內第二座，占地200坪，設有大小犬區，吸引許多毛小孩體驗。（記者王峻祺攝）

2024/12/28 17:44

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣登記寵物犬貓逾4萬隻，位於溪北員山鄉的金山寵物公園今天啟用，是縣內第二座，占地200坪，設有大小犬區，吸引許多毛小孩體驗；飼主盼增加雨遮，因應多雨氣候。縣府回應，已納入考量，未來將視需求完善相關設施。

宜蘭金山寵物公園啟用，縣長林姿妙等人與飼主一起揭牌，吸引民眾帶毛小孩搶先體驗，周邊設有安全圍籬，能夠讓寵物安心在草皮奔跑，並在隧道等遊具設施中玩耍，一旁還有飲水及清洗設施。

請繼續往下閱讀...

飼主林先生今天帶著才3個月大的愛犬前往體驗，開心表示溪北地區終於有寵物公園，能讓毛小孩在遼闊、安全的環境中奔跑，不過公園內無雨遮設施，考量宜蘭多雨，希望後續能增設，不僅讓毛爸媽休憩，狗狗也能遮蔭避雨。

宜蘭縣動植物防疫所說，縣內首座寵物公園位於動防所內，因位置較偏僻使用者不多，今年耗資約200多萬元，在人氣景點員山鄉金山公園設立寵物公園，並移交給員山鄉公所維護管理。

動防所說，寵物公園依地形分別設置10公斤以下小型犬區，以及10公斤以上的中大型犬區，降低潛在干擾與衝突，另設雙重閘門出入口提升安全，園區內還有狗便袋自取站及清洗區；針對飼主盼設雨遮等設備，會視後續使用需求，逐步完善設施。

林姿妙表示，金山寵物公園的啟用，是宜蘭邁向人寵共融的重要一步，期望成為全縣友善寵物空間的示範場所，吸引更多民眾加入友善動物行列，也希望飼主都能為寵物進行登記，晶片植入及登記，不僅是動物保護法規範的飼主責任，更是防止毛孩走失的重要措施。

宜蘭縣登記寵物犬貓逾4萬隻，位於溪北員山鄉的金山寵物公園啟用，是縣內第二座，占地200坪，設有大小犬區。（記者王峻祺攝）

飼主林先生帶著才3個月大的愛犬前往體驗，開心表示溪北地區終於有寵物公園，能讓毛小孩在遼闊、安全的環境中奔跑。（記者王峻祺攝）

宜蘭金山寵物公園依地形分別設置10公斤以下小型犬區，以及10公斤以上的中大型犬區，降低潛在干擾與衝突。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法