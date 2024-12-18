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    首頁　>　宜蘭縣

    台灣野山羊擺拍、黃喉貂日光浴！宜蘭太平山「嬌客」萌樣曝光

    宜蘭太平山過去不易見到的台灣野山羊，近來屢屢被人發現。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭太平山過去不易見到的台灣野山羊，近來屢屢被人發現。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    2024/12/18 20:51

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區近幾年野生動物頻頻現蹤，過去不常見到的台灣野山羊（長鬃山羊），也常跟工作人員及遊客四眼對望，甚至傳出在鏡頭前擺拍，展現山林嬌客的萌樣。

    太平山遊樂區保育有成，遊客動輒在園區撞見野生動物，帶給眾人不少驚喜，以翠峰湖區為例，最常見到的山林嬌客，包括台灣獼猴、黃喉貂、帝雉、台灣野山羊，走一趟翠峰湖區，若能同時目睹這4種動物便值回票價。

    近來冷氣團來襲，海拔2000公尺的太平山遊樂區冷颼颼，每當雨停後天氣好轉時，台灣獼猴、黃喉貂利用太陽短暫露臉機會跑出來蹓躂，工作人員巡園碰到猛按快門，拍下牠們在暖陽中吃大餐及享受日光浴的小確幸。

    根據統計，太平山野生動物被發現的頻率，依序是台灣獼猴、黃喉貂、帝雉、台灣野山羊。林業及自然保育署宜蘭分署分析，台灣獼猴族群數量多，經常成群結隊在林地裡嬉戲覓食，排名第2位的黃喉貂，外界推測可能與遊客餵食有關，至於體型較大的台灣野山羊，太平山遊樂區以前不容易看到，現在出現機率高，有時還會停下腳步與遊客對望。

    林保署宜蘭分署提醒大家，若上太平山遇見野生動物，請遵守「三不原則」，即不親近、不打擾、不餵食，並與牠們保持友善距離，共同為生態保育盡份心力。

    太平山黃喉貂頻頻出現。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    太平山黃喉貂頻頻出現。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    毛色鮮艷的帝雉相當醒目。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    毛色鮮艷的帝雉相當醒目。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    台灣獼猴是太平山出現機率最高的野生動物。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    台灣獼猴是太平山出現機率最高的野生動物。（圖由林保署宜蘭分署提供）

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