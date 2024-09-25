月底拜會韓國瑜爭取鐵路高架經費 宜蘭議長張勝德挨批「請鬼拿藥單」

民進黨宜蘭縣議會黨團抨擊議長張勝德北上拜會立法院長韓國瑜是「請鬼拿藥單」，政黨考量勝過一切。（記者王峻祺攝）

2024/09/25 14:10

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣鐵路高架配合款破百億元，近期傳出減免將有眉目，議長張勝德月底將率各黨團召集人拜會立法院長韓國瑜，請益地方負擔經費事宜。不過立院藍白立委才剛封殺中央總預算案，民進黨宜蘭縣議會黨團今天抨擊張勝德此行是「請鬼拿藥單」，政黨考量勝過一切且割稻仔尾意味濃厚。張未正面回應，僅籲各黨團應團結一致，為宜蘭發展努力。

宜蘭至羅東鐵路高架案力拚2034年完工，總工程經費達501億元，地方需負擔105億餘元配合款，佔去宜蘭7.1年可用財源，縣府喊無力負擔盼中央減免，民進黨立委陳俊宇與議會黨團，紛紛向中央爭取下修，行政院政務委員兼公共工程委員會主委陳金德也積極協調，外傳近期將有好消息。

未料，立院甫發生藍白聯手封殺總預算案，宜蘭議長張勝德月底又將率各黨團召集人，與縣長林姿妙一同拜會韓國瑜，研商鐵路高架經費地方分攤事宜。民進黨議會黨團總召陳文昌批，張勝德是「邏輯錯亂」，總預算被退回，又去拜託退貨的人，為了某項單品再增加預算，根本就是「請鬼拿藥單」。

陳文昌說，黨團一直關注鐵路高架配合款事宜，區域立委陳俊宇、政委陳金德等人努力奔走，相信行政院很快就會有正面回應。議員呂惠卿說，張勝德跳過陳俊宇，到中央找藍委幫忙，明顯就是「政黨考量勝過一切」，割稻仔尾意味濃厚，讓縣民心寒，應拜託立委好好審預算，更具實質意義。

張勝德說，鐵路高架化攸關宜蘭未來發展，宜蘭人殷切期盼2、30年，呼籲議會各黨團應團結一致，向中央爭取減免配合款，為宜蘭未來的發展共同努力，減輕縣府財政負擔，才是縣民之福。

立院甫發生藍白聯手封殺總預算案，宜蘭縣議長張勝德月底又將率各黨團召集人，與縣長林姿妙一同拜會韓國瑜，研商鐵路高架經費地方分攤事宜，民進黨議會黨團總召陳文昌（左2）批張是「邏輯錯亂」。（記者王峻祺攝）

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