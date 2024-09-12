首創胖卡走入社區！宜縣水保科長陳俊宏 獲山坡地保育傑出貢獻獎

農業部辦理「113年山坡地保育利用管理工作績效考核」，宜蘭縣政府水利資源處水土保持科長陳俊宏獲得個人傑出貢獻獎。（記者游明金攝）

2024/09/12 15:58

〔記者游明金／宜蘭報導〕農業部辦理「113年山坡地保育利用管理工作績效考核」，宜蘭縣政府獲得非六都縣市的第2名。縣府水利資源處水土保持科長陳俊宏更獲得個人傑出貢獻獎，全國只有3人獲此殊榮。陳俊宏創新水保教育宣導，首創以泰雅族語翻譯水保繪本，並以胖卡車裝置水保元素，化身為行動水保車走入社區。

農業部依據「山坡地保育利用管理獎勵辦法」及「農業部山坡地保育利用管理工作績效考核小組設置要點」規定，邀請包括坡地管理、數位管理、水土保持與其他相關領域學者、專業技師等組成考核小組，針對各縣市政府水土保持服務團執行績效及個人貢獻辦理考核及評分。

宜蘭縣政府在非六都縣市組獲得第2名，第1名是嘉義縣政府；而值得一提的是，縣府水利資源處水土保持科長陳俊宏更獲得個人傑出貢獻獎，另2人是新北市政府與台中市政府職員，陳俊宏是非六都縣市唯一獲獎人員。

49歲陳俊宏考上公務員後，在100年分發到宜蘭縣政府服務，一直從事水保相關業務，106年擔任水保科長，積極推動多項創新作為，他發現許多原住民不曉得山坡地開發要申請，他創新水保教育宣導，全國首創以泰雅族語翻譯水保繪本「我違規了嗎？」，並首創以胖卡車裝置水保元素為行動水保車走入社區宣導，減少違規案發生。

在具體績效方面，陳俊宏為維護山坡地永續經營及做好保育山林政策，針對違規使用山坡地行為，督導同仁以「水土保持法」及「宜蘭縣違反水土保持法案件裁罰基準」等規定，裁處違規行為人並要求限期改正，自106至112年共裁罰128件，處以罰鍰1323萬元，遏止山坡地違規使用行為。

此外，陳俊宏也導入創新管理模式，輔導民眾分期分區開發使用山坡地，以縮短民眾申請簡易水土保持核准時間，督導辦理申請案件平均審查天數6天，為全國效率最高。另，督辦宜縣治山防災及野溪清疏等工程，自107年至112年底經農業部核定計畫30件，爭取建設經費共約2億5000萬元。

農業部訂9月25日在台北頒獎表揚，陳俊宏說，獲獎是縣府團隊共同努力的成果，宜縣以環保立縣，山林保育觀念還不錯，違規件數少，但還是有許多人不曉得山坡地開發要申請，最近宜縣露營場開發案增多，這是要加強輔導管理的重點。

宜蘭縣政府創新水保教育宣導，以胖卡車裝置水保元素，化身為行動水保車走入社區。（圖由宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府水利資源處水土保持科長陳俊宏，首創以泰雅族語翻譯水保繪本（見圖），對原民宣導水保教育，減少違規。（圖由宜蘭縣政府提供）

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