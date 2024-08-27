宜縣新增6處科技執法 10/1啟用地點曝光

宜縣增設6處路口科技執法設備，預計10月1日啟用，圖為蘇澳鎮中山路一段與蘇港路口。（圖由警方提供）

2024/08/27 17:12

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣已經啟用11處路口科技執法設備，最近增設6處，預計10月1日啟用，針對車輛不停讓行人、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛等違規項目偵測取締，其中汽車駕駛人不停讓行人罰6000元。

宜蘭縣警局今天發布新聞稿指出，宜縣11處路口科技執法設備，包含宜蘭市3處、羅東鎮3處、頭城鎮2處，另礁溪鄉、蘇澳鎮、三星鄉各1處，2022年8月陸續啟用後，取締件數9萬9034件，平均1年將近5萬件，以闖紅燈、違停居多。

縣警局增設的6處科技執法設備，取締項目依照各路口交通特性有不同規劃，違規罰鍰方面，汽車駕駛人、機車騎士不停讓行人，分別處6000及1200元，闖紅燈1800到3600元。

6處科技執法設備設置地點與取締項目如下：宜蘭市中山路5段與環市東路口：闖紅燈、超速、未依標誌標線號誌行駛、未依規定轉彎。羅東鎮復興路、仁愛路與河濱路口：闖紅燈、禁行車輛（大型車）。礁溪鄉礁溪路4段與育才路口：不停讓行人、闖紅燈、規違停車、未依標誌標線號誌行駛、未依規定轉彎。

頭城鎮外澳慶天宮前：闖紅燈、超速。頭城鎮濱海路與烏石港路口：不停讓行人、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、超速。蘇澳鎮中山路1段與蘇港路口：不停讓行人、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、逆向行駛。

宜蘭縣警局增設的6處科技執法設備，取締項目依各路口交通特性有不同規劃。（圖由警方提供）

宜縣路口科技執法設備2022年8月陸續啟用後，取締件數9萬9034件，平均1年將近5萬件。（圖由警方提供）

宜縣增設6處路口科技執法設備，預計10月1日啟用，圖為礁溪鄉礁溪路四段與育才路口。（圖由警方提供）

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