父親截肢學騎單車上下學 宜蘭家扶兒少挑戰單車露營

宜蘭家扶中心扶助生小魚（右2），因爸爸左腳截肢行動不便，在社工鼓勵下參加單車駕訓班，在練習中即使手肘、膝蓋傷痕累累，仍努力學會騎單車，未來將可減輕爸爸接送負擔，自行上下學。（宜蘭家扶提供）

2024/08/14 11:55

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭家扶中心扶助生小魚（化名），因爸爸左腳截肢行動不便，在社工鼓勵下參加單車駕訓班，在練習中即使手肘、膝蓋傷痕累累，仍努力學會騎單車，未來將可減輕爸爸接送負擔，自行上下學，今天開心領到單車駕照，將與其他學員挑戰來回60公里單車露營。

小魚說，原本以為騎單車很困難，但學會後覺得非常輕鬆，一想到能夠不用再麻煩爸爸負擔，心情就變得愉快，謝謝家扶提供單車讓她代步，現在已經可以自行騎車參加活動，也能到鄰近圖書館借書。

宜蘭家扶中心今年共有14名兒少在連續3週培訓下順利學會騎乘單車，並到監理站以單車模擬機車考照，成功取得由家扶頒發的「單車駕照」，儀式感十足，一行人今早從宜蘭市出發，前往頭城鎮大溪國小露營，挑戰2天1夜、來回60公里單車之旅。

宜蘭家扶中心表示，今年暑期邀請國小4年級至高一等不會騎單車的兒少參加駕訓班，歷經反覆練習後至宜蘭監理站模擬考照，全數通過筆試和單車擬真路考測驗，還學習遠離大客車，避開視線死角等交安知識。

宜蘭家扶指出，學員們努力不懈學習單車，雖然多次跌倒瘀青、流血，但過程充滿勇氣和毅力，也克服考照時模擬機車直線7秒項目，穩定低速行駛，並在現場加油聲中順利過關，期望透過遠征挑戰活動，實踐學習成果並一圓露營夢。

宜蘭家扶14名兒少學會騎乘單車，今早從宜蘭市出發前往頭城鎮大溪國小露營，挑戰2天1夜、來回60公里單車之旅。 （宜蘭家扶提供）

宜蘭家扶兒少以單車模擬機車直線7秒項目，穩定低速行駛，並在現場加油聲中順利過關。（宜蘭家扶提供）

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