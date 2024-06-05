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斥資1.6億元 宜蘭烏石漁港製冰廠動土

宜蘭烏石漁港受限傳統漁業基礎設施不足，無製冰廠及冷凍廠等漁業冷鏈設備，漁民出海需要解決的用冰問題，長期仰賴梗枋、大溪漁港製冰廠。（記者王峻祺攝）

宜蘭烏石漁港受限傳統漁業基礎設施不足，無製冰廠及冷凍廠等漁業冷鏈設備，漁民出海需要解決的用冰問題，長期仰賴梗枋、大溪漁港製冰廠。（記者王峻祺攝）

2024/06/05 14:01

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣現有大溪及梗枋漁港製冰廠建物老舊，不僅製冰效能不佳且需求量不夠，經漁業署、縣府及頭城區漁會斥資1.6億元，烏石漁港製冰廠今天開工動土，預計2年後完工，可年產1.5萬噸冰塊，供應溪北區域6個漁港、約1萬名漁民使用。

宜蘭烏石漁港受限傳統漁業基礎設施不足，無製冰廠及冷凍廠等漁業冷鏈設備，漁民出海需要解決的用冰問題，長期仰賴梗枋、大溪漁港製冰廠，但因廠房已近40年，老舊不敷使用，加上用冰需求量大，每年短缺的9500噸冰塊須從蘇澳或外地載運購入，增加漁民購冰成本及加冰時間。

宜蘭縣頭城區漁會總幹事陳秀暖說，經向政府爭取規劃興建製冰廠後，感謝獲得漁業署及宜蘭縣府支持，與區漁會共同注資1億6800萬元興建，2019年規劃設計後，受疫情影響展延至今年終於得以動土興建。

她說，工期預計2年，烏石漁港製冰廠完工後，可年產1.5萬噸冰塊，並有6百噸的儲冰量空間，讓溪北地區每日及漁汛期間的漁業用冰不虞匱乏，解決轄區6個漁港、約1萬名漁民的用冰困擾。

烏石漁港製冰廠占地近1千5百平方公尺，克服地質改良及海堤設計後，將建置地上4層的一棟製冰廠及地上2層的一座碎冰塔，並規劃漁船、貨車及塊冰等3處取冰處，提高漁民取冰、製儲冰的便利性。

宜蘭縣海洋及漁業發展所表示，烏石漁港目前陸上設施有魚貨直銷中心、漁船簡易加油水站、漁船上架場、整備場、漁具倉庫等，傳統漁業及觀光休閒漁業發達，目前為溪北地區最具規模的第一類漁港，娛樂漁船相當興盛，年約吸引30萬人次賞鯨或登龜山島，創造上億元產值，是全國娛樂漁船登船數最多的漁港，未來製冰廠完工後，可有效改善漁民用冰需求。

烏石漁港製冰廠占地近1千5百平方公尺，克服地質改良及海堤設計後，將建置地上4層的一棟製冰廠及地上2層的一座碎冰塔，並規劃漁船、貨車及塊冰等3處取冰處，提高漁民取冰、製儲冰的便利性。（記者王峻祺攝）

烏石漁港製冰廠占地近1千5百平方公尺，克服地質改良及海堤設計後，將建置地上4層的一棟製冰廠及地上2層的一座碎冰塔，並規劃漁船、貨車及塊冰等3處取冰處，提高漁民取冰、製儲冰的便利性。（記者王峻祺攝）

烏石漁港製冰廠今天開工動土，預計2年後完工，可年產1.5萬噸冰塊，供應溪北區域6個漁港、約1萬名漁民使用。 （記者王峻祺攝）

烏石漁港製冰廠今天開工動土，預計2年後完工，可年產1.5萬噸冰塊，供應溪北區域6個漁港、約1萬名漁民使用。 （記者王峻祺攝）

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