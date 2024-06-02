宜蘭童玩節短期工作人員甄試競爭激烈 錄取率54％

2024宜蘭童玩節訂於7月6日至8月18日在冬山河親水公園登場，圖為去年活動畫面。（資料照）

2024/06/02 16:16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2024宜蘭國際童玩藝術節訂於7月6日至8月18日在冬山河親水公園登場，縣府文化局今天舉行短期工作人員甄試，共654人報名，預計錄取333位短期工作人員及23位隨隊人員，錄取率約54％，縣長林姿妙到場幫考生加油打氣。

今年童玩節仍以演出、展覽、遊戲及交流為4大主軸，縣府招募314名一般暑期工讀生、19名大專青年學生公部門暑期工讀生，合計333名短期工作人員，甄試項目只有面試，了解考生的溝通能力、服務態度、應變能力。此外，童玩節也招募英文、西班牙文、法文、俄文、日文等23名外語隨隊人員，今天進入2階段外語口試及面試。

縣長林姿妙今天到羅東文化工場甄試會場為考生加油，她指每年童玩節除了活動內容精彩，也要仰賴工作人員辛勤付出才能圓滿成功，期許通過甄選的伙伴，拿出最佳服務熱忱，讓到訪遊客及國外演出團隊賓至如歸。

童玩節短期工作人員錄取名單，訂於6月12日公告於2024宜蘭國際童玩藝術節工讀生招募網站（https://www.yicfff.tw/joinus/） 及宜蘭縣政府文化局網站（http://www.ilccb.gov.tw），甄試入選者需參加6月30日在冬山河親水公園舉辦的培訓課程及教育訓練。

宜蘭童玩節今天舉辦短期工作人員甄試，654人報名，錄取率約54％。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣長林姿妙（右）到童玩節短期工作人員甄試考場，幫考生加油打氣。（圖由宜蘭縣府提供）

今年童玩節仍以演出、展覽、遊戲及交流為4大主軸。（資料照）

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