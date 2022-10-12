盼於宜蘭高鐵特區蓋巨蛋 民眾黨參選人提政見

民眾黨立委蔡壁如（中）、宜蘭縣長參選人陳琬惠（左）、宜蘭市長參選人李家豪（右）。（記者謝君臨翻攝）

2022/10/12 10:21

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣民眾黨立委蔡壁如今（12）日偕同民眾黨宜蘭縣、市長參選人李家豪、陳琬惠共同舉行「青創孵化、地方創生」政見記者會。李家豪表示，希望在宜蘭市高鐵特區打造巨蛋會展中心，將宜蘭市打造為東部經貿中心。陳琬惠則說，這個構想是她和李家豪討論非常久出來的結果，希望青年不要北漂，回宜蘭安居樂業。

蔡壁如首先強調，台北市在柯文哲市長執政8年中，打造成亞洲最適創新創業城市，現有15處產業創生基地、8處將營運的多樣基地，這樣的青創空間可以提供年輕人在這裡敢做夢、敢創業，搭配北市社會住宅，一處保留10%給年輕人，只要寫好創業計畫，不用參與社宅抽籤，解決其創業夢想、居住、交通問題。

李家豪則說，他希望建立「宜市感」、新鮮感，提供宜蘭市人才、產業以及資金的機會。這包含三個部分，首先是沉浸式體驗結合地方創生，導入AR、VR技術，將城市各景點、文化以及商業，藉由虛擬大地遊戲方式，為宜蘭市觀光提供深度主題旅遊體驗；其次是協助新創產業發展，打造蘭陽特色孵化器。

李家豪表示，最後是孵化巨蛋會展中心，於高鐵特區籌畫多功能會展中心，提供東部產業經貿會展以及交流的機會，為商業、觀光業、醫學中心、科學園區，以及居民休閒娛樂等，提供完整配套。

陳琬惠說，蓋巨蛋這件事，是她和李家豪討論很久出來的結果，盼讓宜蘭子弟安居樂業；青年人會北漂到其他縣市工作，很大原因是產業發展停滯不前，她的政見提到幾個重點，宜蘭有好山、好水的地理環境，希望藉由永續能源相關議題，重新擦亮宜蘭品牌，讓大家願意回來，值得到宜蘭創業、就業。

陳琬惠指出，宜蘭縣的產業發展，永續製造業應該被重視。宜蘭能發展木業原料產業、地熱發電業與相關產業、海洋地帶也能發展海洋能研發等。此外，她也希望配合衝浪、風帆等水上活動，打造水上運動特區，讓年輕人不但可以回到宜蘭創業，也吸引更多的玩家聚集宜蘭觀光遊憩。

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