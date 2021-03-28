宜縣紅磚屋首次開標卻流標 延續文學種子再等等

宜蘭市百果樹紅磚屋縣府文化局月中公告招標，上週開標卻因僅1家廠商投標，不符採購法首次開標要滿3家廠商的規定而流標，文學種子的延續還要再等等。（記者林敬倫攝）

2021/03/28 15:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］原為作家黃春明經營的宜蘭市百果樹紅磚屋，去年底吹熄燈號，黃春明盼有年輕後進接手；不過，縣府文化局月中公告招標，上週開標卻因僅1家廠商投標，不符採購法首次開標要滿3家廠商的規定而流標，文學種子的延續還要再等等；縣文化局說，已原標重新公告招標，盼能在6月前完成招標程序，讓紅磚屋重新與大家見面。

黃春明從2012年開始受縣政府的委託，經營紅磚屋，由黃春明支持者成立的黃大魚文化藝術基金會進駐管理，主要辦理各式藝文活動，包含講座、兒童劇演出及文學獎頒獎等，是宜蘭縣著名的藝文景點，但經營8年，卻屢遭議會國民黨議員批評，縣府圖利特定團體，讓紅磚屋兩度面臨熄燈危機。

去年底，黃春明決定不再與縣府續約，正式和紅磚屋告別，並以「漫談老人」為題，進行告別演講，當時宜蘭縣長林姿妙、宜蘭市長江聰淵等政要，都有參與，縣府也決定，延續黃春明傳承藝文沃土的想法，於這個月透過公開招標的方式，找尋合適廠商接棒。

不過，上週開標，卻僅1家廠商投標，但採購法卻規定，首次開標要滿3家廠商，因此流標；縣文化局說，首次開標因為廠商不夠，才會流標，但第2次開標即使只有1家廠商投標，也能開標，現已經原標重新公告，盼能在6月前完成招標程序。

文化局指出，招標條件內要求的品質高，是投標廠商不足的主因，條件要求廠商每個月要辦理4場文學講座，傳承黃老師的文學種子，但文學類別沒有限制，兒童文學、鄉土文學都可以，希望藉此能讓紅磚屋與遊客多些互動，雖然規定不能用明火，但廠商要賣飲料、餐飲都沒問題。

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