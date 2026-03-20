桃市好孕專車難叫 將設新媒合平台

桃園市政府「一生好運卡」提供九千點補助，讓孕婦可以搭「好孕專車」產檢或外出，八家合作計程車隊共超過一萬五千輛，但孕媽咪們反映「叫不到車，徒有美意」，昨於議會定期會的婦幼發展局工作報告時，成為跨黨派議員關注的議題；副市長王明鉅答詢說，市府正研議透過桃園市市民卡建置「共同平台」，最快十月上線，解決孕婦叫不到車的問題。

多車隊可同時派車 最快10月上線

議員王珮毓、許家睿表示，桃市孕婦加上使用敬老愛心卡的長者共約四十一萬人，可搭乘、有補助的計程車約一萬五千輛，「當然難叫車」，台北市將Uber多元計程車納入補助後，服務能量從一萬六千輛翻倍達三萬四千輛，值得借鏡。

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議員建議 納入Uber、LINE GO

議員黃崇真說，去年首季一生好運卡核發一七一九萬餘點，實際使用一四二萬餘點，使用率低，才八．二八％，孕婦也抱怨司機拒絕接單、車內有菸味等，滿意度調查甚至不到兩成。

議員謝美英質疑，有車隊嚴禁同一輛車刷卡兩次，難道孕婦產檢只需去程，不需回程？議員朱珍瑤認為，市府應打破傳統車隊框架，加速將Uber、LINE GO等多元計程車納入補助，才可能極大化服務量能。

王明鉅說明，孕婦叫好孕專車的單一車隊的車就須等候，若換車隊就得重新媒合，缺乏效率，市府將透過市民卡建置共同平台，孕婦叫車後，八個車隊都可能派車，估半年完成平台並上線；婦幼局婦女權益科長江幸子說，規定是同車當日交易上限「兩次」、須間隔十分鐘，恐是車隊或司機誤解，將加強溝通、宣導。

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