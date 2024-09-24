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    首頁　>　桃園市

    桃園脆皮燒肉爭霸賽 10強出爐

    桃園市脆皮燒肉（節）爭霸賽，初賽中每位參賽者都有獨門手藝，有的是在脆皮口感上下功夫，有的是透過研發秘製醬汁，賦予脆皮燒肉新生命。（經發局提供）

    桃園市脆皮燒肉（節）爭霸賽，初賽中每位參賽者都有獨門手藝，有的是在脆皮口感上下功夫，有的是透過研發秘製醬汁，賦予脆皮燒肉新生命。（經發局提供）

    2024/09/24 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕為推廣桃園優質黑豬肉，市府今年首度舉辦脆皮燒肉（節）爭霸賽，號召桃園各餐廳、飯店等製作脆皮燒肉好手參與，經過二天的激烈初賽，十強名單出爐，將於十月十九、廿日在市府前廣場進行決賽，現場提供早鳥禮，還有市集、車展，熱鬧可期。

    市府經濟發展局表示，初賽在新屋區清華高中舉辦，共有卅名選手報名，參加者將廚藝及創意發揮到極致，有的是在脆皮口感上下功夫，有的則是透過研發秘製醬汁，賦予脆皮燒肉新生命，讓評審們傷透腦筋、怕有遺珠之憾，經過多番討論，終於選出十強選手，分別為王教譯「粵庭星御脆皮燒肉」、高琦「會聊天的脆皮燒肉」、李麗敏「版納燒肉」、張國鴻「金磚脆皮燒肉」、劉宗智「再見桃花園」、梁晟華「四季飄香脆皮燒肉」、楊聰忠「豬腩饗宴」、林冠毅「義起同享．脆皮豬」、賴俊男「爐烤酸甜脆皮豬」及鄭人豪「桃饗宴．脆享藏」。

    桃市府今年首度舉辦脆皮燒肉（節）爭霸賽，經過2天初賽選出10位選手入圍，將於10月19、20日在桃市府前廣場進行決賽。（經發局提供）

    桃市府今年首度舉辦脆皮燒肉（節）爭霸賽，經過2天初賽選出10位選手入圍，將於10月19、20日在桃市府前廣場進行決賽。（經發局提供）

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