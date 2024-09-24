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    首頁　>　桃園市

    大園航空城住戶淹水 議員批人禍須賠償

    大園區海豐坡航空城產專區內一處未搬遷民宅前天因強降雨而淹水、家具泡湯，市議員游吾和前往勘災。（取自議員游吾和臉書）

    大園區海豐坡航空城產專區內一處未搬遷民宅前天因強降雨而淹水、家具泡湯，市議員游吾和前往勘災。（取自議員游吾和臉書）

    2024/09/24 05:30

    直指包商 排水溝「大溝鋪小管」 水路前端有大量雜木、卵石

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕大園區埔心里航空城市府一期開發區前天因強降雨，造成當地海豐坡五、六戶民宅淹水，其中一戶仍有住人、家具泡湯，市議員游吾和前往勘災透過臉書直播直指，淹水原因根本是包商工程便宜行事的人禍，他並表示，附近一處約三公尺寬大排水溝，因工程需要興建便道經過，但包商卻只鋪設管徑約六十公分的小涵管連通二端，而水路前端還有大量雜木、卵石，造成雨水宣洩不及釀成淹水風險；他要求市府地政局、航空城工程處及包商應負賠償責任，將於本週四洽談補償事宜。

    航空城工程處︰位處低漥區 且雨勢過大

    市府航空城工程處長李宜儒表示，淹水戶位置在航空城優先開發區，因拆遷補償爭議尚未搬遷，而該處周遭計畫道路已完成，目前以便道進出，但位處低漥區，此前曾多次遇雨積水，前天強降雨前，在游吾和議員提醒下，包商密切關注並派抽水機進駐，但因雨勢過大仍然淹水，事後已協助排除；至於排水溝水泥涵管過小部分，包商昨天已重新開挖加鋪一支管徑較大的水泥涵管，同時清除上游雜木與卵石，確保排水順暢。

    據了解，淹水民宅位於大園區海豐坡，為航空城計畫產專區範圍，屬優先開發區，目前僅剩一戶因拆遷補償未談攏而未搬離，市府地政局還在協商，而開發案為趕期程先施作已取得所有權土地部分，造成該民宅地勢相對低窪，時常淹水。

    已加鋪管徑較大水泥涵管 清除木石

    游吾和表示，該處民宅住有一名七十歲老婦及外籍看護，淹水已非首次，在這波強降雨之前他就聯繫航空城工程處示警，要求督促包商注意可能的淹水情況，但包商卻全無作為，眼睜睜看著淹水發生，主管單位更沒負起監督責任，令人根本無法接受。

    游吾和昨另指出，附近有一處約三米寬排水溝因工程單位施作便道而被截斷，但包商卻僅鋪設一支只約六十公分的水泥涵管，「大溝鋪小管」，且上游處更有雜木、卵石堆積，這幾天恐還有強降雨，令人憂心造成災情。他說，航空城每個標案都有約二千萬元的臨時排水改善經費，包商卻是如此便宜行事，「良心過得去嗎」？

    航空城工程處昨要求包商重新挖掘，加設另支較大口徑水泥涵管。（航空城工程處提供）

    航空城工程處昨要求包商重新挖掘，加設另支較大口徑水泥涵管。（航空城工程處提供）

    市府航空城工程處昨派員清除雜木、卵石。（航空城工程處提供）

    市府航空城工程處昨派員清除雜木、卵石。（航空城工程處提供）

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