《桃園》偷排污水挨罰7次 團膳業者遭停工

桃園市環保局查出團膳業者於側溝埋私管，將廢水排入南崁溪。（環保局提供）

2024/09/17 05:30

側溝私設管線將油污排入南崁溪 再不改善將涉及刑責

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區南崁溪畔多次遭油污廢水污染，市府環保局追查發現，是鄰近溪畔的加州團膳公司所為，今年至今已依違反水污染防治法第卅條告發七次、每次裁處三萬元，業者經一年內兩次限期改善仍持續違規，環保局認定情節重大，本月十二日依水污法規定對業者裁處停工，業者收到後須即刻停工。

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環局會勘封管 業者另覓他處埋管

環保局指出，該團膳業者位置緊鄰南崁溪自行車步道，卻利用地勢之便於側溝中設置私人管線，將每日作業產生的油污廢水，沿側溝及私人管線排放入南崁溪，造成周遭環境有明顯酸臭味情形，且影響南崁溪水色及水質。

環保局表示，經查獲該團膳業者違法，並將其私人管線封管後，業者仍持續排放油污廢水污染南崁溪，由於該業者不屬於水污法定義的「事業」，因此改依水污染防治法第卅條裁罰，累計從一月起至今共告發七次，最近一次是九月九日，每次裁處三萬元，由於業者經一年內限期改善兩次仍持續違規，十二日依水污法第七十三條規定，認定為情節重大，處以停工處分，並要求業者確實進行水質改善，若未理會將涉及刑責。

限期改善2次仍違規 裁處停工

市議員黃婉如表示，過去屢屢接獲附近居民檢舉，指業者將油污水排進南崁溪，不僅污染水質，夏天容易孳生蚊蟲，多次會同環保局會勘，發現業者埋設管線偷排油污水，被封管後遲不改善、反另覓他處埋管，甚至趁颱風天偷排，終於被環保局裁處停工，希望業者能徹底改善，並做好油水分離。

環保局表示，環保局污染監控中心廿四小時受理民眾陳情，可快速調派稽查員前往稽查，呼籲業者勿心存僥倖，為節省成本及處理設備，非法排放污水破壞環境；民眾若發現有水污染或其他環境污染情事，可利用一九九九市政服務專線，向環保局提供線索。

桃園市議員屢接獲居民檢舉，指業者偷排油污廢水入南崁溪，不僅污染水質，也易孳生蚊蟲。（環保局提供）

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