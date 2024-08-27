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    首頁　>　桃園市

    桃園土地公藝術節9/7登場 200神尊踩街

    「土地公民俗藝術節」9月7日登場，200尊土地公齊聚踩街，如果兒童劇團土地公空飄氣球將加入遊行。（桃園文化基金會提供）

    「土地公民俗藝術節」9月7日登場，200尊土地公齊聚踩街，如果兒童劇團土地公空飄氣球將加入遊行。（桃園文化基金會提供）

    2024/08/27 05:30

    來自全國及馬來西亞廟宇共襄盛舉 舉辦17年來最多的1次

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市有多達兩千多座土地公廟，每年的「土地公民俗藝術節」已成地方文化特色，今年將於九月七、八日登場，活動核心延續「百神集結，千人踩街、萬人祈福」，並以「Taoyuan, Nice TU See You」為主題，「TU」代表「土」的意思，邀約全台土地公到桃園與廣大信眾聚首同樂。

    主辦活動的桃園市文化基金會表示，土地公被信眾尊稱為「福德正神」，客家人稱為「伯公」，今年活動盛況突破以往，桃園市十三區都有土地公神尊參與，尤其南桃園數個伯公廟加入，讓土地公、伯公齊聚一堂，而全台灣北從台北市、新北市，南至屏東縣的車城福安宮，也都有土地公與會，最遠的是跨海來台的馬來西亞檳城關打賀丁加奴律福德祠伯公廟，估計有近二百尊土地公集結，是活動舉辦十七年來，參與神尊最多的一次。

    被信眾暱稱為「市公」、駐駕在桃園市土地公文化館福德宮的土地公，將由文化局長邱正生於九月七日恭請至新永和市場主會場紅壇安座，當日下午一點近二百尊土地公神尊於市府廣場集結，二點啟程踩街，沿中山路、中山東路、三民路抵達主會場，隨後舉辦安座儀式、主獻大典。

    白天社區嘉年華 晚上明華園演出

    特別的是，今年首次加入桃園在地不同區域表演隊伍，還有來自北港的大藝閣車同行及如果兒童劇團的土地公空飄氣球；當天下午還有「我愛土地公—社區嘉年華」，晚間邀請明華園日字戲劇團上演酬神戲《天子翻江龍》，由明華園當家丑角陳勝在、當家花旦鄭雅升擔綱。

    9/8乞龜求壽桃 如果親子劇壓軸

    九月八日上午舉行三獻法會、下午「乞龜求壽桃」，並有每年民眾搶買再生家具、文創商品的市府環保局「木作文創品展售與跳蚤市集」，當晚壓軸由如果兒童劇團帶來應景的《神仙來幫忙》親子劇，為活動畫下句點。

    市長張善政、桃園區土地公文化協進會理事長蘇家明等人，昨共同為活動宣傳，張善政表示，桃園每年都在土地公生日（農曆八月十五日）前舉辦土地公民俗藝術節，今年二天的活動非常熱鬧、精彩可期，不只是桃園市民，也歡迎喜歡土地公文化的全台民眾，到桃園參與盛會。

    「2024土地公民俗藝術節」將於9月7日登場，今年將邀約全台土地公到桃園與廣大信眾聚首同樂。 （記者鄭淑婷攝）

    「2024土地公民俗藝術節」將於9月7日登場，今年將邀約全台土地公到桃園與廣大信眾聚首同樂。 （記者鄭淑婷攝）

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