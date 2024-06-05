（桃園）輝達訪林口長庚 將合作基因分析

林口長庚醫院院長陳建宗（左）贈送琉璃精品給NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell（右）。（長庚醫院提供）

2024/06/05 05:30

〔記者余瑞仁、林惠琴／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台形成旋風，NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell，昨率團來台拜訪林口長庚醫院時說，NVIDIA在醫療AI的成果，可與長庚一起部署成熟的模型，基因分析是可以合作的方向；林口長庚院長陳建宗表示，將與NVIDIA在各自擅長的領域努力，聯手為智慧醫療創造更寬廣的可能。

Kimberly Powell一行昨與陳建宗、各科專家座談，雙方分享對台灣醫療發展趨勢的看法，及技術創新及市場戰略，包括數位轉型、生成式AI、人工智慧在醫療診斷和治療中的應用趨勢，以及跨國醫療環境變化的應變等議題；長庚也介紹最新AI技術的開發進展，並探討與NVIDIA如何在硬體加速、軟體工具與技術支援等方面提供幫助。

長庚醫療人工智能核心實驗室主任郭昶甫表示，林口長庚二○一八年五月成立AI核心實驗室後，積極開發並推動AI在臨床醫療的應用，獲得卓越成果，包含影像、訊號及數據分析等模型，已取得三項食藥署醫療器材許可證，並推出超過四十個臨床模型、完成五項生成式AI專案，包含開發病房輔助機器人協助護理師發放物品及病程紀錄等；「AI學姊系統」可快速回答問題、協助醫療決策並回應病患需求，強化專業支援並簡化工作流程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法