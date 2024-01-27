《桃園》埔頂區徵啟動 公共工程4月開工

大溪埔頂營區運輸群已經陸續搬遷至八德育勤營區。（記者謝武雄攝）

2024/01/27 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府推動「大溪埔頂營區區段徵收開發計畫」，經與國防部協調，原駐紮於此的國軍運輸群 陸續搬遷至八德育勤營區，預計二、三月即可完成土地交接。市府新建工程處已辦理區段徵收公共工程招標，總經費達六．四億元，預計四月動工，二○二六年八月完工。

部隊陸續搬遷 三月完成土地移交

市府在前市長鄭文燦任內與軍方合作推動「互助活化閒置營區」，透過都市計畫變更方式取得中壢中原營區、大溪埔頂營區的土地，兩營區駐軍單位遷至位於八德區的國防大學旁育勤營區，去年底蔡英文總統主持育勤營區啟用儀式時，特別嘉許這段軍民合作案例，隨著育勤營區啟用，埔頂營區內的部隊陸續搬遷，未來這兩個月可望完成土地移交。

大溪埔頂營區南臨員林路一段、北臨仁和路一段、西側靠近仁和國小，屬於大溪（埔頂）都市計畫範圍內機關土地，旁邊綠三用地也會納入規劃，總面積十三．六四公頃，規劃住宅區七．二五公頃、交通用地二公頃、公園一．○五公頃、園道一．七公頃、道路用地一．五六公頃、溝渠○．○八公頃。

大溪轉運站、聯外道路明年底完工

住宅區將有廿四公尺寬的園林大道及四座鄰里公園，交通用地用於建設大溪轉運站，由市府交通局籌措經費並發包施工，將設計地上二層建物及四百個汽機車平面停車位，也配合周邊聯外道路規劃完整道路系統，目標明年底完工，啟用後紓解大溪區假日龐大車流。

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