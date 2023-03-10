桃園環局辦二手市集 2.5萬件物品重生

桃市府環保局統計，去年總計舉辦一二三場的二手市集，讓兩萬五千多件物品覓得新主、延長使用週期。（桃市府環保局提供）

2023/03/10 05:30

去年123場 未來目標「週週有、區區有」 讓廢棄物從源頭減量

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕家戶「斷捨離」的物品若直接丟棄，將產生垃圾負擔，桃園市政府環保局去年八月起在各區的公園、天幕廣場、資源回收站或活動中心等處所開辦二手市集，讓民眾報名擺攤，目標「週週有、區區有」，可說「什麼都賣，什麼都不奇怪」，到去年底共辦一二三場，讓二萬五○九八件物品覓得新主，讓廢棄物從源頭減量，創造經濟效應一六二萬餘元，今年這個月十九日從中壢區中正公園開始續辦。

鼓勵社區參與合辦或自辦

環保局環境清潔稽查大隊長林立昌表示，鼓勵社區參與或自辦二手市集，去年部分場次跟地方合辦，例如中壢區六和商圈發展協會結合新都心社區於銀河廣場辦理，桃樂資收站常結合社區、里民在活動中心或天幕公園舉辦，活動時地資訊可於該局網站（https://recycle.tyemid.gov.tw/）「二手市集」查詢。

林立昌說，為鼓勵民眾將家中不用的物品，透過二手市集延長使用周期與壽命，擺攤民眾不限資格，也不需要繳交租金，但禁止販售批發商品、仿冒品等「非二手」物品，健康食品、藥品也排除，其他日常生活中不用的物品，如玩具、書籍、衣物等，都可到二手市集上找新主人。

民眾挖寶 愛買生活雜物

有十多年二手市集擺攤經驗的李小姐分享，市集物品以生活雜物較受歡迎，民眾挖寶覺得有需要就會買回，衣服、褲子等最多人賣，大多便宜出清，裝飾品、瓶瓶罐罐等類別比較「冷」，有時氣候或話題性會拉抬相關物品買氣，像天氣冷時，厚外套就出清得快。

修惜站再生家具 拍賣熱門

全市現有十一處再生物品修繕展售物流據點（修惜站），將學校汰換的課桌椅、民眾廢棄家具、零件耗損的腳踏車、舊衣物等物品修繕整理後，提供弱勢家庭，也定期舉辦拍賣會，尤其桃園區中隊「桃園修惜站」製作的再生家具、文創品CP值（性能價格比）超高，每年拍賣都被搶購一空。

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