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    桃園歷史建築「米倉」轉型劇場 文化局辦命名

    桃園郡米穀統制組合倉庫，內部以大跨距木屋架為特色，彰顯建築及搭建技術價值。（桃園市文化局提供）

    桃園郡米穀統制組合倉庫，內部以大跨距木屋架為特色，彰顯建築及搭建技術價值。（桃園市文化局提供）

    2022/05/14 05:30

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕日治時代興建位在今桃園市桃園區農會旁的「桃園郡米穀統制組合倉庫」（米倉），二○一七年獲登錄為桃市歷史建築，市府文化局規劃引進專業劇場設備，活化為中小型專業劇場，預計八月開幕，即起至廿三日舉辦網路命名活動，邀請民眾集思廣益為米倉取別名，賦予新生命。

    文化局藝術科長楊宗哲昨天表示，米倉是昭和十一年（公元一九三六年）台灣總督府配合公布「米穀自治管理法」所興建，用於收購並貯存米穀，共有三棟倉庫，至今八十六年歷史，保存了桃園地區穀倉地域風貌，見證桃園大圳興建後的歷史意義，倉庫內部以大跨距木屋架，相當有特色，彰顯建築及搭建技術價值。

    楊宗哲表示，市府於二○一七年四月十日受理提報米倉為歷史建築，同年十一月十日公告登錄，三棟倉庫正在施工修復，其中相連的兩棟將引入專業劇場設備，規劃以米倉為核心，向外擴散至桃園老城區，將表演藝術與城市氛圍結合，發展桃園城市限定的藝術體驗。

    為此，文化局舉辦米倉網路命名投稿活動，徵求富有創意及意涵，符合場域特色及氛圍的名稱，民眾可上Google表單「 https://reurl.cc/moGveV 」投稿，並附兩百字說明。

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