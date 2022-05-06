呂玉玲參拜宮廟 提「家給人足」競選主軸

國民黨立法委員呂玉玲（中）爭取提名參選下屆桃園市長，她受訪時表示，此次競選主軸「家給人足」，就是希望鄉親豐衣足食。（記者謝武雄攝）

2022/05/06 05:30

羅智強辭北市議員參選桃園市長 呂：歡迎大家一起打拚

〔記者謝武雄、周敏鴻、許倬勛、鄭名翔、施曉光／綜合報導〕下屆桃園市長選舉，國民黨表態爭取提名參選者現有在地立委呂玉玲、台北市議員羅智強。呂玉玲昨早至桃園區主祀開漳聖王的景福宮、主祀天上聖母的慈護宮參香，除祈求神明保佑讓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情早日退散，並提出「家給人足」競選主軸，希望全市家戶豐衣足食，擴散到整個台灣。

羅智強前天完成遷籍桃市，昨早在臉書宣布「辭職參選市長，這就是決心」，稍後在台北市議會結束最後一次市政質詢後受訪表示，大安、文山選區議員初選，其辦公室主任楊植斗過關，他可以把服務的棒子交給楊，尊重黨中央及黨主席朱立倫提名期程及其他考量，他仍會以「已被提名的心情」爭取選民認同。

提名作業 國民黨：照既有步調

國民黨內人士回應，尊重羅的個人生涯規劃，黨中央會按照既有步調處理桃園市長提名作業；呂玉玲說，歡迎羅來桃園落地生根，他有任何事情、任何問題，都可以來找「玉玲姐姐」，跟她一起為桃園打拚。

呂玉玲昨早由同籍議員陳萬得、蘇家明、林政賢、陳美梅、黃婉如等人陪同，到景福宮、慈護宮，依古禮敬拜神明；她受訪時批評，民進黨政府對疫情跟快篩試劑供應都沒辦法處理好，萬物皆漲，只有薪水沒漲，人民非常辛苦，她才以「家給人足」為主軸，展現參選初衷，將保持正能量，勤走地方，爭取市民認同。

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